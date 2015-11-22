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Spor

Selçuk İnan: Nasıl şampiyon olacağımızı biliyoruz

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan: Son birkaç maçtır önemli defansif hatalar yapıyoruz

22 Kasım 2015 21:27

Rize'den sonra Antalya'ya da son dakikalarda yediği gollerle puan kaybeden Galatasaray'da takım kaptanı Selçuk İnan, "Biz aslında nasıl şampiyon olunduğunu biliyoruz. Bütün takım arkadaşlarım ve ben neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz ve bunu da düzeltebiliriz" dedi.

 Galatasaray'ın 3 kez öne geçmesine rağmen uzatmanın son saniyelerinde yediği golle 3-3 berabere kalarak iki puan bıraktığı Antalyaspor maçının ardından camiada büyük üzüntü yaşanıyor. Takım kaptanı Selçuk İnan ise maçtan sonra verdiği demeçle taraftarın şampiyonluk konusunda ümitsizliğe kapılmamasını istedi. 

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, eski teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na teşekkür ederek başladığı yorumunda şunları söyledi:

"Son birkaç maçtır önemli defansif hatalar yapıyoruz. Biz aslında nasıl şampiyon olunduğunu biliyoruz. İyi mücadele etmeliyiz. Bütün takım arkadaşlarım ve ben neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz ve bunu da düzeltebiliriz. Kara bulutlar dolaşıyor üzerimizde ve bunun altından kalkmayı da biliriz. Biz şampiyon takımız. Yeni teknik direktörümüzü bekliyoruz. Onun da kendi sistemi olacaktır. Defans olarak biraz çalışma yapmamız gerekecek herhalde. Bunu da kendi aramızda konuştuk."

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