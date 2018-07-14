Selçuk İnan Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu: En az 3-4 sene daha oynamak istiyorum

Galatasaray futbol takımı kaptanı Selçuk İnan takımdaki geleceği hakkında konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, “En az 3-4 sene daha oynamak istiyorum'' ifadesini kullandı.

Fanatik'e verdiği röportajda kendisini hazır hissetmediği zaman başka bir plan yapabileceğini söyleyen İnan, ''Sözleşmem bittiğinde gel derlerse geliriz, git derlerse gideriz. Bir yıl sonra kariyer planlamam için net bir şey söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek ki kendimi Galatasaray’a adadım” diye konuştu.

'‘Önce gruptan çıkmalıyız’'

Şampiyonlar Ligi hakkında da yorumda bulunan tecrübeli oyuncu, ''Muslera dışında Şampiyonlar Ligi’nde başarı yaşamış oyuncumuz kalmadı. Bu bence bir avantaj da olabilir. Çünkü orada yani Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen çok oyuncu var takımımızda. Ama gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Doğruyu söylemek gerekirse çok güçlü rakiplerin gelmesini istemem. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsanız büyük takımlarla sonra karşılaşmak daha mantıklı'' dedi.

‘'Kulübün geleceği için’'

Selçuk inan sözlerine şöyle devam etti:

''Son şampiyonluğumuz, Galatasaray’ı seven bir futbolcu ve taraftar olarak en önemli şampiyonluklardan biriydi. Çünkü kulüp için önemliydi. Bir çok zorluklara göğüs gerdik. Sıkıntılı zamanlardan geçtik ama bu kazanılmış şampiyonluk kulübün geleceği açısından çok önemliydi. Fenerbahçe Stadı’nda kazanılan şampiyonlukta olduğu kadar sevinmiştim. Ülkemize daha önce yaşattığımız başarılar gibi başarılar yaşatmak istiyoruz ama bunun yolu da şampiyonluktan geçiyor. Bu senenin zor olacağının farkındayız''

'‘İstikrar çok önemli’'

''Hırvatistan, Belçika... 10 yıldır beraber oynayan takımlar. İstikrar çok önemli. Belki bir turnuvaya giderseniz hiçbir şey yapamazsınız, ikinciye gidersiniz yine bir şey yapamazsınız ama üçüncüsünde elbet bir şey yakalarsınız. Yani sürekli Dünya Kupası, Avrupa şampiyonalarında olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde olmamız gerekiyor. Ondan sonra başarı beklemek gerekiyor. Biz toplum olarak biraz sabırsızız''