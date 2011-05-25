Selçuk İnan Galatasaray'da

T24 - Selçuk İnan yarışını Galatasaray kazandı. Bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan Selçuk İnan Galatasaray ile anlaştı. Anlaşma 5 yıllık...



Transferin gözde isimlerinden Selçuk İnan Galatasaray ile anlaşma sağladı.



Bu sezon sergilediği performansla büyük alkış alan milli futbolcu sarı kırmızılı takımla 5 yıllığına anlaştı.



Selçuk önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacak.



Adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve İspanyol kulüpleriyle anılan Selçuk İnan, bugün öğle saatlerinde İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi'nde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş ile bir görüşme yapmıştı.



Bonservisi elinde olan Selçuk İnan, 10 Şubat 1985 İskenderun doğumlu. 2002-05 yılları arasında Dardanelspor'da oynayan Selçuk, Trabzonspor'a gelmeden önce Manisaspor'da forma giyiyordu. Ege temsilcisinde göstermiş olduğu performansla dikkatleri çeken başarılı futbolcu milli takımların her seviyesinde forma giydi.





DİDİER DROGBA TRANSFERİ



Galatasaray'da Didier Drogba transferi ise beklemede... Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişili futbolcunun maliyeti ise Galatasaray'ı düşündüren tek neden... Galatasaray, Standart Liege'den kaleci Sinan Bolat ile de görüşüyor.



