Selçuk İnan futbolu bıraktı!

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Göztepe maçının ardından Fatih Terim ile basın mensuplarının karşısına geçen Selçuk İnan, "Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var diyeyim. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Terim: Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır

Terim de konuya ilişkin şunları söyledi:

"Selçuk İnan, bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."

Galatasaray kariyerinde 331 resmi maça çıkan Selçuk İnan, 5 Süper Lig, 4 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.