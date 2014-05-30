Selçuk İnan: En büyük hedefim Avrupa Kupası

Galatasaray'la sözleşmesini 2019'a kadar uzatan takım kaptanı Selçuk İnan, "Bu camiaya 5 sene daha hizmet edecek olmak benim için gurur verici" dedi.

A Milli Futbol Takımı ile ABD 'de kampta bulunan Selçuk, GSTV'de canlı yayına telefonla bağlanarak, uzattığı sözleşmesi ve sarı-kırmızılı takımdaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı 5 yıllık sözleşmeyle ilgili kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Çocukluğumun hayalini yaşıyorum. Galatasaray formasıyla maçlara çıktığımda ne kadar mutlu olduğum biliniyor. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a nasıl geldiğimi de herkes biliyor. Bununla da gurur duyuyorum. Bundan önce nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra çok daha iyisini yapıp, takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerimiz ve başkanımızla Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağım."

Selçuk, futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istediğini vurgulayarak, "Çocukluğumdan beri ben bir Galatasaray taraftarıydım. Futbolcusu ve kaptanı olarak bu camiada uzun yıllar futbol oynamak benim hayalimdi. Umarım futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'ın içinde kalırım. Bundan sonraki yıllarda da önemli olduğumu, Galatasaray için neler yapabileceğimi herkese göstereceğim" diye konuştu.

Kendisi gibi sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Burak Yılmaz hakkında konuşan Selçuk İnan, "Oynadığım her takımda Burak'la oynama fırsatı buldum. Galatasaray'da da beraberiz. İmzalarımız bile beraber atılıyor. Burak'ın da 5 yıl daha Galatasaray'da kalacak olması beni ayrıca mutlu etti" şeklinde görüş belirtti.

'Avrupa hedefimden vazgeçtim'

Galatasaray'la her sezon Avrupa kupalarında mücadele ettiğini dile getiren Selçuk, "Önceden Avrupa'da oynama gibi bir hedefim vardı ama Galatasaray'da zaten her sene Avrupa'da mücadele ettiğimiz için bu hedefimden vazgeçtim" dedi.

Selçuk, takım olarak başarı çıtasını yükselttiklerini aktararak, "Artık hedefim, Galatasaray ile Avrupa'da bir kupa kaldırmak. Bundan önceki ağabeylerimiz, UEFA Kupası'nı kaldırdı. İnşallah biz de bir Avrupa kupası alırız. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya çalışıyoruz. İki sene üst üste gruplardan çıkan ilk Türk takımı olduk. Bir Şampiyonlar Ligi takımı olmak ve sonunda da o kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok yoğun bir sezonun kendilerini beklediğini hatırlatan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yarıştığımız her kulvar bizim için çok önemli ama benim gönlümde yatan 4. yıldızı takabilmek. Galatasaray'da 3 yıldır oynuyorum, inşallah futbolu bırakana kadar da kalacağım ama 4. yıldız herkese nasip olmaz. Tüm takım olarak bunun bilincindeyiz. Sezon sonunda 4. yıldızı takacağımıza inanıyorum."