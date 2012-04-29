Selçuk frikiklerde Hagi'yi yakaladı!

Trabzonspor karşısında güzel bir vuruşla ağları havalandıran milli futbolcu, serbest vuruşlardan 5’inci golünü buldu. Duran topların büyük ustası Hagi de bir sezonda en fazla 5 frikik golü atmıştı.

Galatasaray’da sezonun en flaş ismi Selçuk İnan, sarı kırmızılı kulübün efsane oyuncusu Gheorghe Hagi’ye yetişti. Ligdeki gol sayısını 13’e yükselterek 12 gollü forvet Johan Elmander’i geride bırakan milli futbolcu, “Bir sezonda en çok frikik golü” rekoru için de gün saymaya başladı.

Bu sezon ilk kez frikikten ligin 15. haftasında yine eski takımı Trabzonspor’a karşı ağları havalandıran Selçuk, bir diğer eski takımı Manisaspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’nin ardından dün tekrar Trabzonspor’a serbest vuruştan gol daha attı.



17 frikik golü attı



Sarı-kırmızılı forma altında toplam 17 frikik golü bulan Hagi ise, son sezonunda (2000-2001) 11 golünün 5’ini serbest vuruşlardan kaydetmişti. Selçuk İnan böylece, bir sezonda 5 frikik golü ile efsane ismin rekorunu egale ederek, başarılı performansını güzel bir unvanla da süslemiş oldu.



Maçın adamı seçildi



Nefis bir frikik golü atan Selçuk İnan, Trabzonspor-Galatasaray maçının adamı seçildi. Tribünlerdeki 59 basın mensubunun oyları ile yapılan seçimde sarı kırmızılı yıldızı takım arkadaşları Eboue ve Necati takip etti.

Selçuk İnan, bu sezon 13 golünün 5 tanesini frikikten, 3 tanesini penaltıdan, 4’ünü sağ ayakla ve birini de sol ayakla attı.

Selçuk İnan dün gece 3 kez şut çekti. İkisinde isabet bulup birinde de gol attı.