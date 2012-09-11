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Spor

Selçuk Estonya maçında oynamayacak mı?

2014 Dünya Kupası elemelerindeki ikinci maçına çıkacak Milli Takımın kadrosu yine tartışma yaratacak

11 Eylül 2012 16:45

A Milli Futbol Takımı'nın, bu akşam yine sahaya Selçuk İnan olmadan çıkacağı iddia edildi. 
 
2014 Dünya Kupası elemelerindeki ikinci maçına çıkacak Milli Takımın kadrosu yine tartışma yaratacak.

Çünkü Teknik Direktör Abdullah Avcı, Hollanda karşısında forma vermediği için eleştirildiği Selçuk İnan'ı yine ilk 11'e almadı.

Selçuk İnan’a şans vermediği için eleştirilen Avcı, "Biri Türkiye’nin en değerli oyuncusu diğeri ise Almanya gol kralı ama Hollanda’nın hocası van Gaal onlara görev vermedi" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Bir kişi üzerinden milli takımı konuşmanın yanlış olduğunu dile getiren Avcı, 2-0'lık Hollanda mağlubiyetinin ardından çok eleştirilmişti.

İşte Millilerin bu akşam Estonya karşısına çıkacağı maçın ilk 11'i:

Tolga, Gökhan Gönül, Ömer, Semih, Hasan Ali; Arda, Mehmet Topal, Emre, Sercan; Burak, Umut

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