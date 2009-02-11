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Spor

Selçuk çalışmada yer almadı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Hacettepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izinin ardından sürdürdü.

11 Şubat 2009 02:00

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında Hacettepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük izinin ardından sürdürdü.

Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından dar alanda tempolu geçen bir çift kale maç yaptı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan 8 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Selçuk ve Josico katılmazken, Edu, fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı koştu.

Takımla antrenmana başlayan Burak, mide bulantısı şikayeti nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir ise takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekipte kaleciler Volkan Demirel'in ve Volkan Babacan'ın milli takım kamplarında bulunması nedeniyle PAF takımı kalecisi Ertuğrul, (A) takım çalışmasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisinin ardından çıktıkları antrenmanda morali bozuk görülen futbolcuların, bir günlük iznin ardından yaptıkları bugünkü çalışmada daha moralli oldukları gözlendi.

Fenerbahçe, Hacettepe maçının hazırlıklarını yarın akşam milli takımlardan dönecek futbolcuların da katılacağı çalışmayla sürdürecek.

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