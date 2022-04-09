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Selçuk Bayraktar'dan ABD medyasına SİHA açıklaması: İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum

"TB2’ler savaşın sembollerinden biri oldu ve bu insanlara umut veriyor"

09 Nisan 2022 21:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, CNN International’a yaptığı açıklamada, aile şirketinin Ukrayna’ya sattığı TB2 model SİHA’ların ‘direnişin sembolü’ olduğunu ifade ederek, “İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum. İnsanlar, yasadışı bir işgale karşı vatanlarını savunuyor” dedi.

TB2 drone’ların ‘direnişin bir sembolü haline geldiğini’ savunanSelçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2, taktik insansız hava aracı sistemidir” dedi.

“İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum. İnsanlar, yasadışı bir işgale karşı vatanlarını savunuyor” ifadelerini kullanan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cesur Ukrayna halkı ve Ukrayna hükümeti bunu yapıyor. Aynı zamanda, teknolojiye ve yerli savunma kapasitesine ihtiyacımız var. Fakat, siviller ve hatta çocuklar hayatını kaybederken ben bunu teknolojinin hiçbir türü ile karşılaştırmak istemiyorum. TB2’ler savaşın sembollerinden biri oldu ve bu insanlara umut veriyor.”

 
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