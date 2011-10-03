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Spor

Selçuk Almanya maçında forma giyebilecek İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2011 22:18

-Selçuk Almanya maçında forma giyebilecek İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Kazakistan ile yapılan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan ve 1 maçlık cezasını Avusturya karşılaşmasında çeken milli futbolcu Selçuk İnan'ın, kalan 1 maçlık cezasının ertelendiği bildirildi.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre, Selçuk İnan'ın bugün federasyon yetkilileriyle İsviçre'ye giderek, UEFA Tahkim Kurulu'nda savunmasını yaptığı bildirildi. Savunmada maç görüntülerinin de izlendiği kaydedilirken, UEFA Tahkim Kurulu'nun Selçuk İnan'a verilen kırmızı kart cezasının ertelenmesine karar verdiği öğrenildi. Selçuk İnan'ın 3 yıl içinde başka bir maçta kırmızı kart görmesi halinde bu cezayı da çekeceği belirtildi.  Milli futbolcunun bu kararla, A Milli Takım'ın 7 Ekim Cuma günü Almanya ile yapacağı grup eleme maçında forma giyebileceği ifade edildi. Diğer yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman yaptığı açıklamada, ''Selçuk'un cezasının kalktığını öğrendim. Selçuk'un oynayacak olması bizim için son derece önemli. Selçuk, orta sahada önemli oyuncularımızdan birisi'' dedi. 

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