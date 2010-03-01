Selanik'ten Moskova'ya Nazım Hikmet

T24 - Usta tiyatrocu Genco Erkal, 'Kerem Gibi - Nazım Hikmet'le 35 Yıl' oyunu ile tiyatro sahnesinde Hikmet'in şiir dünyasından izlenimlerini, ozanın yaşamı, şiirleri ve görüntüleri aracılığıyla anlatıyor.



Dostlar Tiyatrosu'nun yeni oyunu ''Kerem Gibi - Nazım Hikmet'le 35 Yıl'', Muammer Karaca Tiyatrosu'nda, 5 Mart'ta sahnelenmeye başlanacak.



Genco Erkal'ın yönetip oynayacağı, Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan tek kişilik oyun belgesel bir film eşliğinde sunulacak. Müzikleri Fazıl Say'a ait oyunda, Selanik'ten Moskova'ya uzanan yaşamı ve memleket özlemi Nazım Hikmet'in kendi dizeleriyle Genco Erkal tarafından tiyatro seyircisine aktarılacak.



Oyun aynı zamanda 1975 yılında, Türkiye'de ilk şiir-tiyatro deneyimini gerçekleştiren Nazım Hikmet'in ''Kerem Gibi'' oyununu sahneye uyarlayan Genco Erkal'ın, şairle 35 yıllık yolculuğuna da tanıklık edecek.



Genco Erkal’ın tiyatroda “Kerem Gibi”yle başlayan Nâzım çalışmaları, 1981’de “Her Gün Yeni Baştan” ve 1990’da “Merhaba” ile sürdü. Daha sonra Mehmet Ulusoy’la birlikte gerçekleştirdiği “Sevdalı Bulut” ve Genco Erkal’ın 17 yıldır sürekli oynadığı -Dostlar Tiyatrosu klasiği olan- “İnsanlarım” adlı oyunlar geldi. Arada İstanbul Tiyatro Festivali’nde Nazım’ın 100. doğum yılı için sahnelediği “Nazım’a Armağan” yer aldı.



Genco Erkal’ın Nazım Hikmet çalışmaları, sadece Türkiye’de değil New York’tan Sydney’e, Toronto’dan Selanik’e, Berlin’e ve Paris’e uzandı. Türkçe dışında Fransızca ve İngilizce olarak sürdü. Nâzım Hikmet’in dizeleri ve Fazıl Say’ın müziği ile yaşam bulan Nazım Hikmet Oratoryosu’nda, Genco Erkal şiirleri anlatıcı olarak seslendirdi.



Oyun Takvimi

5.Mart.Cuma - Saat: 20:30

6.Mart.Cumartesi - Saat: 20:30

7.Mart.Pazar - Saat: 15:00

12.Mart.Cuma - Saat: 20:30

13.Mart.Cumartesi - Saat: 20:30

14.Mart.Pazar - Saat: 15:00







