Selanik'te 'Tiyatro Karşılaşması'

Ege'de tiyatro köprüsü

Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Costas Ferris'in yazıp yönettiği oyun, Selanik kentinde gerçekleştirilen "Tiyatro Karşılaşması" etkinliği kapsamında seyirciyle buluşacak.Başar Sabuncu'nun Türkçe'ye çevirdiği, müzik direktörlüğünü Can Atilla'nın, müziklerini Thesia Panayiotou'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, ışık tasarımı Zeynel Işık'a, koreografisi ise Deniz Gebeshuber'e ait.