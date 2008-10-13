T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Selanik'te 'Tiyatro Karşılaşması'

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT), "Rebetiko" oyununu 16-19 Ekim arasında Yunanistan'da sahneleyecek.

13 Ekim 2008 03:00

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT), "Rebetiko" oyununu 16-19 Ekim arasında Yunanistan'da sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Costas Ferris'in yazıp yönettiği oyun, Selanik kentinde gerçekleştirilen "Tiyatro Karşılaşması" etkinliği kapsamında seyirciyle buluşacak.

Başar Sabuncu'nun Türkçe'ye çevirdiği, müzik direktörlüğünü Can Atilla'nın, müziklerini Thesia Panayiotou'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, ışık tasarımı Zeynel Işık'a, koreografisi ise Deniz Gebeshuber'e ait.

İlgili haberler:

Ege'de tiyatro köprüsü
Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24