-SELANİKLİ MÜSLÜMANLARA CAMİ SÖZÜ ATİNA(A.A) - 19.11.2010 - Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, ''Müslümanlara cami inşası için alan tedarik edeceğini söyledi. Yunanistan'da 7 ve 14 Kasımda 2 tur halinde yapılan yerel seçimlerde Selanik Belediye Başkanı seçilen Butaris, Atina'da yayımlanan ''Elefterotipiya'' gazetesine verdiği demeçte, görev süresinde yapmak istedikleri hakkında bilgi verdi. Butaris, Müslümanların dini ibadetleriyle ilgili gelişmelerden sonra kendisine bu konuda ne yapacağının sorulduğunu belirterek, yanıtının, ''Müslüman cemaatini çağırarak kendilerine 'alın bu saha sizin, caminizi inşa edin' diyeceğim'' şeklinde olduğunu ifade etti. Kentte zaten, Museviler için Sinagog'un yanı sıra, Ermeni ve Katolik kiliselerinin bulunduğunu vurgulayan Butaris, ''Neden Müslüman vatandaşlar için de bir cami olmasın, ikinci sınıf vatandaş değiller'' ifadesini kullandı. Butaris, ''Tepki gösterilmesinden korkup korkmadığı'' şeklindeki soruyu, ''Kent halkı birtakım şeyleri bilmiyor çünkü tarih okumuyor. Elefterias (Hürriyet) Meydanı, Kemal Atatürk tarafından böyle adlandırıldı. Genç Türklerin ayaklanması orada başlamıştı. Ben bu meydanda Genç-Türkler ve Selanikli Müseviler için birer anıt dikerek , 4 katlı bir de yeraltı garajı inşa etmeyi tasarlıyorum'' diye yanıtladı. Butaris, Yunanlıların İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret ettikleri gibi Türk ve Müsevilerin de ata topraklarını ziyaret etmeleri yönündeki isteğini dile getirdi. -BUTARİS KİMDİR? - Yunanistan'ın en ünlü şarap üreticisi olarak bilinen Yiannis Butaris, Türk-Yunan dostluğunun en eski ve hararetli savunucularından biri olarak tanınıyor. Yerel seçimlerde iktidar PASOK ve demokratik sol partiler tarafından desteklenen Butaris, seçimlerin ikinci turunda büyük bir sürpriz yaparak 329 oy farkla, yaklaşık 110 bin seçmenin oy kullandığı Selanik'te belediye başkanı seçildi. Butaris, birkaç yıl önce Selanik'te bir sokağa Atatürk'ün adının verilmesini önermiş, büyük tepkilere maruz kalmıştı.