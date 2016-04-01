'Selam Tevhid'de kumpas' soruşturmasındaki 54 hâkim ve savcı için iddianame kabul edildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi 'Selam Tevhid'de kumpas' soruşturmasında 49'u açığa alınan 54 hakim ve savcı hakkında 10 ayrı suçtan hazırlananan iddianameyi kabul etti. Soruşturma, HSYK 3. Dairesi, “Selam Tevhit Örgütü” soruşturması kapsamında aralarında siyasetçiler, bürokratlar ve gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce kişi hakkında dinleme kararı veren 22 savcı, 32 hâkim olmak üzere 54 yargı üyesi hakkında açılmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, mahkeme, iddianameyi şüphelilere göndererek, dosyaya sunmak istedikleri delilleri ve savunmaları varsa sunmalarını isteyecek. Delillerin ve savunmaların gönderilmesinden sonra mahkeme, son soruşturmanın açılıp açılmayacağına dair karar verecek. Mahkeme tarafından son soruşturmanın açılmasına karar verilirse, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtay'da yargılanacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede şüpheli hakim ve savcılar hakkında "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek, kurulan örgüte üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.