-SELAHATTİN ERBAKAN İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ İZMİR (A.A) - 26.07.2011 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ağabeyi Prof. Dr. Selahattin Erbakan (93) İzmir'de defnedildi. İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Selahattin Erbakan'ın oğulları Günhan ve Sabri Erbakan taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Erbakan'ın cenazesi, Bornova eski mezarlığına defnedildi. Törene, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi GİK üyesi Fatih Erbakan, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda partili ile Selahattin Erbakan'ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Sinop'ta 1918 yılında doğan Selahattin Erbakan, tıp alanında eğitim aldı. 1942 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni (GATA) ikinci olarak bitirdi. Göz alanındaki ihtisasını GATA'ta tamamlayan Erbakan, başarılı olması nedeniyle Amerika'daki Teksas Üniversitesi'nde 3 yıl okudu. Daha sonra GATA'ya başasistan olarak geri dönen Erbakan, Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde çalıştı. Binbaşılıktan sonra yarbaylığa terfi etmeden askerlik görevinden istifa etti. 1955'te Ege Üniversitesi'nin kurulması ile İzmir'e gelen Erbakan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurucusu oldu.