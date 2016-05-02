Selahattin Duman Hürriyet'ten ayrıldı

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Selahattin Duman'ın artık Hürriyet'te yazmayacağını duyurdu. Okurlardan Duman ile ilgili çok sayıda soru aldığını vurgulayan Bildirici, "Okurların sorularını yanıtsız bırakmanın doğru olmadığını düşündüğüm için bu bilgiyi aktarmak bana düştü. Bence yazarların veda süreci de şeffaf olmalı. Her yazar, mümkünse bir veda yazısıyla ve de gazete yönetiminin okuru bilgilendirmesiyle ayrılmalı Hürriyet’in sayfalarından" diye yazdı.

Faruk Bildirici'nin "Yargıç değiliz" başlığıyla yayımlanan (2 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Selahattin Duman’ın 31 Mart’taki yazısının altında küçük bir not yer alıyordu; “Yazarın notu: İki haftalık bir tatil süresi içinde ortalıkta görünmeyeceğim, keyfiyeti sevgili okurlarıma arz ederim.”

Bu notun üzerinden iki hafta değil, bir ay kadar zaman geçti, Duman’ın tatili bitmedi. Hâlâ yazılarına başlamadı. Okurları da haklı olarak sorup duruyor; “Selahattin Duman neden yazmıyor” diye.

Kimi okurlar da artık kuşkulanmaya başladı. Hasan Altun adlı okur, “Selahattin Duman bugün de yok. Eğer Hürriyet’ten ayrıldıysa bilelim de aramayalım” diye serzenişte bulundu. Okurlardan Ertuğrul Özkan da “Selahattin Duman Beyefendi’nin yazıları uzun zamandır nedense yayınlanmıyor ve hiçbir açıklama da yapılmıyor. Lütfedip bizleri aydınlatın” yazdı.

Bunun üzerine gazete yönetimine ve Selahattin Duman’a sordum. Gazete yönetiminden “Selahattin Duman ile el sıkıştık” yanıtını aldım. Duman da “bu dönemde yazmak istemediğini” söyledi.

Maalesef Selahattin Duman artık Hürriyet’te yazmayacak. Okurların sorularını yanıtsız bırakmanın doğru olmadığını düşündüğüm için bu bilgiyi aktarmak bana düştü. Bence yazarların veda süreci de şeffaf olmalı. Her yazar, mümkünse bir veda yazısıyla ve de gazete yönetiminin okuru bilgilendirmesiyle ayrılmalı Hürriyet’in sayfalarından"

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