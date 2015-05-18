Selahattin Demirtaş'tan saldırı sonrası ilk açıklama

HDP lideri Selahattin Demirtaş bugün sabah saatlerinde HDP Adana ve Mersin binalarındaki patlamalarında ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Demirtaş; "Bu gün saat 17'de Mersin mitinginde olacağız. Daha coşkulu, daha neşeli, daha moralli olacağız. Herkesi bekleriz" iletisini paylaştı.

Adana ve Mersin'de HDP il başkanlıklarında patlamalar, 10 dakika arayla patlamalar meydana gelmişti. Binalarda ve parti merkezlerinde hasara yolaçan patlamalar sırasında Adana'da 3 kişi, Mersin'de ise bir kişi yaralandı. Adana'daki patlama kargo paketinden, Mersin'deki ise dün gönderilen çiçeğin patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.