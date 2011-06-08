Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtçe ezan' açıklaması: Böyle bir talebimiz yok

T24

Hakkari'de seçim çalışmalarını sürdüren Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, BDP'nin Kürtçe ezan okuttuğu yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını iddia etti.Demirtaş, karalamaya dönük çok ciddi bir propaganda ile karşı karşıya bulunduklarını savunarak, şöyle devam etti:''Özellikle bağımsız adaylar olarak, BDP olarak inanılmaz bir saldırı altındayız. Son olarak uydurulan BDP'nin Kürtçe ezan talebi ve Kürtçe ezanı hayata geçirdiği, yalan ve iftiradır. Çok açık ve net söylüyorum. Kürtçe ezan ne bizim tarafımızdan konuşulmuştur ne uygulanmıştır ne tartışılmıştır. AKP'nin ürettiği bir yalandır. Halkımız, toplumumuz bu konuda lütfen duyarlı olsun. BDP'nin böyle bir tartışması, böyle bir iç çalışması yoktur. Böyle birşey gerçekleşmemiştir. İl başkanımızın bunu söylediği yalandır. Böyle bir tartışmanın olduğu iftiradır. Anadilinde insanlar hutbe okumuşsa veya hoca vaaz vermişse, bu gerçekleşmiştir. Onun dışında ne Kürtçe ezan vardır ne de bu talebimiz vardır. Ne böyle bir girişimimiz vardır. Bir Allah'ın kulu da bu doğru mudur değil midir diye araştırmıyor. Kürtçe ezan kaydı yok. Sözde biri orada, BDP İl Başkanına soruyor. BDP İl Başkanı da 'evet biz Kürtçe ezan okuduk, okumaya da devam edeceğiz' diyor. Ses kaydında da böyle bir şey yok. Tam tersine orada il başkanımız şunu diyor, 'Biz ibadetin anadilde yapılmasını sağlıyoruz' diyor. Yani 'hocalar eğer vaaz verecekse, hutbe okuyacaksa, kendi anadillerinde olabilir' diyor. Biz bunu sağlıyoruz. Yoksa Kürtçe ezan söz konusu değil. Böyle bir saçmalığı biz tartışmayız bile. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım.''