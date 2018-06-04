Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve gazetecilere suç duyurusu

Bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş ile ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu ve bazı gazetecilerin, hakkında suç duyurusunda bulundu. "iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından suç duyurusunda bulunan avukatlar Erdoğan ve gazeteciler hakkında tazminat davasın da açacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin avukatlar tarafından yapılan açıklamada “Sayın Demirtaş hakkında başlatılan ve yürütülen bu karalama kampanyası kapsamında suç ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyanda bulunan, haber yapan ve köşe yazısı yazan aşağıdaki kişiler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ‘iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından suç duyurularında bulunduğumuzu, bilahare Cumhurbaşkanı dahil adı geçen kişilere karşı tazminat davaları açacağımızı bildiriyoruz” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen mitingde Demirtaş'ı hedef alarak "53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek" açıklamasında bulunmuştu.