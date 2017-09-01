Selahattin Demirtaş'ın şiiri üç ayrı sanatçı tarafından bestelendi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı ilk şiir farklı sanatçılar tarafından bestelenen üç ayrı şarkıya söz oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın şiirinden yapılan üç şarkı kamuoyuna açıklanıyor. Duvar'da yer alan habere göre HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şarkılar ve bestecileri hakkında şu bilgi verildi:

İlk beste bugün sosyal medyada paylaşılacak

“Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ilk şiir, değerli sanatçılar Ayfer Düztaş, Cevdet Bağca ve Metin-Kemal Kahraman tarafından ayrı ayrı bestelenmiştir. Sayın Cevdet Bağca’nın yaptığı şarkı bu akşam (01 Eylül 2017) 19.00’da, Sayın Ayfer Düztaş’ın yaptığı şarkı yarın (02 Eylül 2017) yine 19.00’da HDP sosyal medya platformlarında paylaşılacaktır.”

Bir şarkı daha sonra

Açıklamada ayrıca Metin-Kemal Kahraman’ın yaptığı şarkının video çalışmasının devam ettiği ve yayına hazır olduğunda paylaşılacağı ifade edildi.