Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yargılanmasına başlandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU\'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri nedeniyle düzenlenen mitingte yaptıkları konuşma nedeniyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan haklarında 5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder\'in yargılanmasına başlandı.

Tutuklu Selahattin Demirtaş\'ın katılmadığı duruşmada, Sırrı Süreyya Önder \"Hep barış için mücadele ettim. Bu konuşmalar bizzat göstermiş olduğum çabalardır\" diyerek suçlamaları reddetti. Sırrı Süreyya Önder\'in avukatları, mahkemenin görüşünü önceden bildirdiği ve tarafsızlığından şüpheye düştükleri gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile çok sayıda avukat katıldı. Davanın diğer sanığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın katılmadığı duruşmada, TBMM Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile çok sayıda HDP yöneticisi izleyici olarak hazır bulundu.

DÜŞME TALEBİNE RET

Mahkeme Başkanı, Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden dilekçe göndererek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini, bizzat mahkemede bulunma talebinde bulunduğunu belirtti. Sanık Sırrı Süreyya Önder\'in avukatlarından Ercan Kanar yargılama koşulu ve cezalandırma koşulu bulunmadığı ve yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle davanın düşmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanıklar tarafından söylenen sözlerin Anayasa\'nın 83. maddesinde belirtilen \"Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında bulunmadığını\" belirterek düşme talebini reddetti.

\"EVRAKLAR AYNI, YARGIÇ DEĞİŞMİŞ\"

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Sırrı Süreyya Önder, \"Bu mahkemede niye varım bilmiyorum. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandık. Evraklar aynı, yargıçlar değişmiş. Ben size yargılamayı nasıl canlandırayım? O günkü duruşmada yargılama çöktü\" diyerek Bakırköy\'deki yargılama sırasında ihbarı yaparak dava açılmasını sağlayan iki müştekinin, Türk Solu Dergisi\'nin yayıncısı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile fotoğraf çektirip altına kendisi ve Selahattin Demirtaş hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduklarını anlattı.

\"ŞU ANDA DOKUNULMAZLIĞI OLAN BİR MİLLETVEKİLİYİM\"

Siyasi dokunulmazlık konusuna değinen sanık Önder, \"Dokunulmazlıklarımız, bir defalığına mahsus ve topluca kaldırıldı. Bu bir defa işin özüne aykırıdır. Her fezleke ayrı bir olgudur ve ayrı ayrı görüşülmesi gerekir. Her konuşmamıza FETÖ\'den dolayı atılan savcı ve hakimler tarafından fezlekeler düzenlendi. Mecliste topluca dokunulmazlıklarımız kaldırılarak yargı önüne itildik. Ancak tekrardan meclise dokunulmazlık verildi. İktidar yargılamaktan korktuğu için bunu yaptı. Bizi ancak geçmişe götürerek yargılayabilirsiniz. Şu anda dokunulmazlığı olan bir milletvekiliyim ben\" diye konuştu.

\"BENİM İŞİM SÖZ SÖYLEMEK\"

Önder, söz konusu mitingte yaptığı konuşma için ise \"O benim işim. Şeref madalyam. Çocuklarıma bırakacağım mirastır. Benim işim söz söylemek\" dedi. \"Yargı iki sonuçludur: ya suçlusunuz ya da suçsuzsunuzdur. Siyasette ise üç sonuçludur; ya kazanılır, ya kaybedilir. Diğer sonucu ise uzlaşmacı olmasıdır. Uzlaşma olmazsa toplum gelişmez\" diyen Önder, \"Hep barış için mücadele ettim. Bu konuşmalar bizzat göstermiş olduğum çabalardır. Bir gün bu ülkeye barış gelecek\" ifadelerini kullandı.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Önder\'in avukatlarından Ramazan Demir ise mahkemenin düşme talebinin reddi kararına atıfta bulunarak, \"Mahkemenizce verilen ara kararı kabul etmiyoruz. Söylenen sözlerin yasama sorumsuzluğu kapsamında kalmadığını, neye dayanarak karar verdiniz. Bu bir ihsas-ı reydir (görüşünü bildirme)\" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Avukat Bilal Kalkan da mahkemenin tarafsızlığı konusunda şüphe oluştuğu gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebini değerlendirmesi için dosyanın üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

5\'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu\'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder\'in yaptıkları konuşmada terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.