Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

Dört yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilere destek verdi. Demirtaş, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur. #BogaziciUniversity" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı eyleme ilişkin Selahattin Demirtaş da destek tweeti attı. Öğrencilerin eylemine biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden polis birçok öğrenciyi de gözaltına almıştı.