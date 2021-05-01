Selahattin Demirtaş'tan 1 Mayıs çağrısı: Bizim penceremiz yok ama siz pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısına destek vererek "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" dedi.

Demirtaş, mesajında, "Bizim balkonumuz ya da penceremiz yok ama sizler balkon ve pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Demirtaş, "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda șarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de buradan duyalım. Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1ê Gulanê!" çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - Selahattin Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı