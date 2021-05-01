T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan 1 Mayıs çağrısı: Bizim penceremiz yok ama siz pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz

01 Mayıs 2021 17:24

4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sivil toplum kuruluşlarının çağrısına destek vererek, "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısına destek vererek "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda şarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de duyalım" dedi.

Demirtaş, mesajında, "Bizim balkonumuz ya da penceremiz yok ama sizler balkon ve pencerelerinizden tüm emekçiler için ses verebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Demirtaş, "Bu akşam 21.00'de balkonlarınızda șarkılarla, türkülerle 1 Mayıs'ı kutlayın, biz de buradan duyalım. Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1ê Gulanê!" çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - Selahattin Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

 

demirtaşselahattin demirtaşhdp1 mayıs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24