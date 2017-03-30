Selahattin Demirtaş, Sebahat Tuncel ve Abdullah Zeydan açlık grevine başlıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Hakkari Miletvekili Abdullah Zeydan ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, yarın (31 Mart 2017) tutuklu bulundukları cezaevlerinde açlık grevine başlıyorlar.

"PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik görüş yasağı", "cezaevlerinde yaşanan baskı ve hak ihlalleri", "operasyon düzenlenen köylere ambargonun kaldırılması" gibi taleplerle başlatılan açlık grevleri, çeşitli cezaevlerinde 44 gündür devam ediyor.

Demirtaş, Zeydan ve Tuncel'e ek olarak, Öcalan’ın sekreteryası olarak İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde götürülen ve şu an Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Nasrullah Kuran, Çetin Arkaş ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya da açlık grevine katılacak isimler arasında yer alıyor.

Demirtaş ve Zeydan'ın mesajında, açlık grevlerine ilişkin olarak yetkililerin "hiçbir iyi niyet adımı atmadığı" ifade ediliyor. Sebahat Tuncel'in mesajında ise buna ek olarak "PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecritinin kaldırılması", "diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması" taleplerinde bulunuluyor.

Demirtaş ve Zeydan’ın mesajı şöyle:

"Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz"

"Açlık grevleri kritik bir aşamaya geldi"

Sebahat Tuncel, İnan Kızılkaya ve Nasrullah Kuran'ın mesajı da şöyle:

"Sayın Öcalan’ın üzerindeki ağır tecritin kaldırılması, diyalog ve müzakerelerin başlaması, cezaevlerindeki hak ihlallerin son bulması ve köylere yönelik baskıların son bulması için cezaevlerinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevleri kritik bir aşamaya gelmiştir. İnsan hakları örgütleri, demokrasi güçleri, siyasi partilerin ve halkımızın cezaevlerinde açlık grevlerine sessiz kalmamaları taleplerin karşılanması için demokratik kamuoyu baskısını oluşturmaları oldukça önemlidir. Bende 1 Nisan ile 5 Nisan arası taleplerin karşılanması için Silivri 9 Nolu cezaevinde bir grup arkadaşla birlikte açlık grevine giriyorum."