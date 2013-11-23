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Politika

Selahattin Demirtaş: Kürdistan diyen siyasetçiler hala yargılanıyor

Demirtaş: Gülten Kışanak'ın adaylığı hayırlı uğurlu olsun. İyi bir ekiple Diyarbakır’a iyi hizmetler verebileceğini düşünüyorum

23 Kasım 2013 10:42

BDP lideri Demirtaş, “Kürdistan” diyen siyasetçilerin yargılandığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da Barzani ile buluşmasında “Kürdistan” ifadesini kullanmasının yankıları devam ediyor. Erdoğan’ın “Mustafa Kemal de ‘Kürdistan’ demişti” sözünü hatırlatan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Ama burada Kürdistan diyen Kürt siyasetçiler yargılanmaya devam ediyor” diye konuştu. Demirtaş, CHP ve MHP liderlerinin Mesud Barzani ve Kürt Sanatçı Şivan Perwer’i eleştirmelerine ilişkin olarak da, “Başka noktalardan eleştirebilirler ama bir Kürt lider ve Kürt sanatçıya Kürt kimliğinden dolayı hakaret edilmesini kabul etmeyiz” dedi.

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da görülen KCK davasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, “Bu ülkede Kürtler adına siyaset yapmak bu ülke tarafından suç olarak görülüyor. Savcı, haâkim, ‘Kürtler adına bir şey savunmayacaksın, kendi kimliğinizle siyaset yapmayacaksınız’ diyorlar. Bunu İstiklal mahkemeleri de söylüyordu. 90 yıldır aynı zihniyet işlemeye devam ediyor. Başbakan önceki gün çıkmış ‘Mustafa Kemal, Kürdistan demişti’ diyor, burada Kürdistan diyen Kürt siyasetçiler yargılanmaya devam ediyor. Bu mahkemelerden hiçbir beklentimiz yok. Mahkemelerin kendisi suç işliyor, bazı yargıç ve savcılar suça bulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.

 

Kışanak’a hayırlı olsun

 

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak’ın Diyarbakır adaylığı için başvurduğunun hatırlatılması üzerine Demirtaş, “Hayırlı uğurlu olsun. İyi bir ekiple Diyarbakır’a iyi hizmetler verebileceğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

 

Hakaret kabul etmeyiz

 

Barzani ve Şivan Perwer’e yönelik muhalefet liderlerinin eleştirilerini kabul etmediklerini belirten Selahattin Demirtaş, “Kürt ve Kürdistan inkarı üzerinde kurulmuş partilerdir bunlar. Hiçbir zaman Kürdü, Kürt kimliği ile kabul etmediler. Başka noktalardan eleştirebilirler ama bir Kürt lider ve Kürt sanatçıya Kürt kimliğinden dolayı hakaret edilmesini kabul etmeyiz” şeklinde konuştu.

 

Yerel düzeyde ittifak olabilir

 

Selahattin Demirtaş, İstanbul adaylığı konusunda CHP ile HDP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin ise şunları söyledi: “Biz ilkeli düzeyde görüşmeler olabilir dedik. Bu sadece yerel düzeyde olacak, genel düzeyde değil. Bazı lokal yerlerde adaylar bazında tartışmalar başlanabilir dedik. BDP olarak biz böyle düşünüyoruz. Sonuçta İstanbul’da HDP seçime giriyor ve HDP karar verecek. Biz CHP ile ittifak kapısını açtık diye bir şey söylemedik. Zaten CHP’nin de sözcüsü bunu söylüyor. İttifak tartışmamız yok. Sadece bizim ilkelerimiz doğrultusunda çalışmak isteyenlere kapımız açıktır. Yoksa CHP ile bir ittifak arayışı ve görüşme durumumuz yoktur.”

 

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