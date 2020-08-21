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Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Hasan Tahsin Kaya yaşamını yitirdi

Kaya'nın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi

21 Ağustos 2020 19:00

Edirne'de cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Hasan Tahsin Kaya, Edirne’de tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaya’nın vefatı, Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar ve HDP Edirne İl Örgütü tarafından duyuruldu.

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