'İktidara gelince Cumhurbaşkanı'nı saraydan indireceğiz, saray maray Türkiye'ye yakışmaz'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim barajı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Baraj yüzde 10 da olsa biz o barajı aşacağız, barajı aşarak kaldıracağız ve geldiğimizde bu parlamentoyu hırsızlara dar edeceğiz. 2015 seçimleri onlar için felaket yılı olacak. HDP parlamentoya çok daha güçlü gelecek. Bir kez daha söz veriyoruz, başkanlık rüyaları rüya olarak kalacak. Asla izin vermeyeceğiz. Pazarlık dedikodularına inanmayın, asla! Tam tersine, sarayları sultanlara dar etmeye geliyoruz" dedi.

Demirtaş, "Düşünün, kadından sorumlu kadın bakan konuşuyor, bir kadın soru sormak istiyor, koruma bakanın gözünün önünde ona şiddet uyguluyor. Niye? Çünkü korkuyorlar. İktidara geldiğimizde Cumhurbaşkanı’nı saraydan çıkartacağız, ne işi var orada? Saray maray Türkiye’ye yakışmaz" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında konuştu.

Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ana sınıfından başlayarak çocuklarımızın engellilik bilincine dahil edilmesi lazım. Ders kitaplarındaki fotoğraflara bakın, fizik olarak “makul” kişiler var. Neden engelli bir doktorun fotoğrafı yok? Bulamazsınız. Engellilerin hakkıdır; lütuf değil, sadaka değil. Cihazların ödemeleri insanları mağdur ediyor. İşitme cihazlarının parası tam ödenmiyor. Yoksulsan duyma deniliyor. Bu kadar da değil, bir kaç yılda da bir gidip rapor almak zorunda kalıyorlar. Bir kere almışlar bu raporu, neden tekrar tekrar isteniyor?

Daha biraz önce bu ülkenin başbakanı utanmadan, sıkılmadan barajı savundu. “Biz getirmedik” dedi. E peki kim getirdi? Baraj nedeniyle bedava koltuklarda oturan AKP milletvekilleri, hiç mi utanmıyorsunuz?! Bakın, Saadet Partisi 6 milletvekili çıkarabilirdi, baraj nedeniyle çıkaramamış. Başka partilerin de vekilleri olabilirdi. Seçim barajını savunmak “Ben hırsızım, oyları çalmaya da devam edeceğim” pişkinliğinden başka nedir?

'Sarayları sultanlara dar edeceğiz'

Baraj %10 da olsa biz o barajı aşacağız, barajı aşarak kaldıracağız ve geldiğimizde bu parlamentoyu hırsızlara dar edeceğiz. 2015 seçimleri onlar için felaket yılı olacak. HDP parlamentoya çok daha güçlü gelecek. Bir kez daha söz veriyoruz, başkanlık rüyaları rüya olarak kalacak. Asla izin vermeyeceğiz. Pazarlık dedikodularına inanmayın, asla! Tam tersine, sarayları sultanlara dar etmeye geliyoruz.

'Kenan Evren'in ipiyle

niye kuyuya iniyorsunuz?'

Ey AKP, korkmuyorsanız hadi kaldıralım barajı. Biz önerdik, muhalefet partileri teklifte bulunmadı diyorlar, yalan. Kökü yalan! İsim isim önümde, kaç milletvekiliniz aslında seçilmeden milletvekili olmuş. Oy almamışsın, hangi milletin vekilisin?! Kenen Evren'in ipiyle niye kuyuya iniyorsunuz? Bakın onun sonuna. AKP söylemde başka eylemde başka olmayı maharet sayıyor. Baskıcılığı elmalı şeker diye yutturmayı maharet sanıyorsunuz. Elmalı şeker 12 yıldır iyi gidiyordu. Şekeri bitti, elmayı halk yedi, sap AKP’nin elinde kaldı.

YÖK Başkanı'nı protesto eden öğrencinin

polis tarafından yumruklanması

Bak kamu düzenini kim ihlal ediyor. Bu halk, yani kamu. Bu da senin polisin, düzeni ihlal eden. Yüzlerce polis 22 öğrencinin üzerine saldırıyor. Yeni Türkiye işte. Anayasanın açık ihlali. Yeni Türkiyeyi inşa ediyorlar. Copla gazla. Bu Başbakanı tatmin etmiyor, sarayın sultanını kesmiyor, daha fazla yetki istiyorlar. Gece gündüz gaz cop tutukla yetmiyor, kesmiyor beyefendileri. Güvenlik adı altında yasa getiriyorlar parlamentoya.

Bu çocuğun hakkını istemesinden korkuyorlar, korkun. İşçiden, emekçiden korkun, çünkü onlar sarayları başınıza yıkacak olanlardır.

Erdoğan’ı saraydan çıkartacağız

Düşünün, kadından sorumlu kadın bakan konuşuyor, bir kadın soru sormak istiyor, koruma bakanın gözünün önünde ona şiddet uyguluyor. Niye? Çünkü korkuyorlar. İktidara geldiğimizde Cumhurbaşkanı’nı saraydan çıkartacağız, ne işi var orada? Saray maray Türkiye’ye yakışmaz.

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