Selahattin Demirtaş hastaneye getirildi

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçen hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle cezaevi revirinde muayene edildikten sonra Çarşamba akşamı sıkı güvenlik önlemleri altında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastanenin kardiyoloji bölümünde kroner kalp muayenesi yapılan Demirtaş'ın EGK'sı çekildi ve kan tahlili yapıldı. Demirtaş, ardından yeniden cezaevine götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talebi üzerine muayenesi için yoğun güvenlik önlemi altında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen ve hükümlülerin girdiği kapıdan binaya alınan Demirtaş, kardiyoloji servisine çıkarıldı.

Demirtaş, hastanede yaklaşık 3 saat süren muayenesinin ardından binanın başka bir kapısından çıkarılarak yoğun güvenlik önlemi altında araca bindirilip cezaevine götürüldü.

Sıkı güvenlik önlemleri

Demirtaş, saat 22.00 sıralarında Edirne F Tipi Cezaevi'nden çıkarılarak, geniş güvenlik önlemleri altında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Demirtaş, hastanenin hükümlü ve tutuklu giriş kapısından içeriye alınırken, jandarma ekipleri çevresinde geniş güvenlik önlemler aldı.

4 Kasım'dan beri tutuklu

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanıp Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Baştanı Demirtaş'ın geçen hafta cezaevinde kalp spazmı geçirdiği iddia edilmişti. Kalp ağrısı şikayetiyle cezaevinin revirine götürülen Demirtaş'ın yapılan kan tahlilinin ardından herhangi bir sağlık sorununa rastlanmamış, kolesterolünün yükseldiği ifade edilmişti. Revirdeki tedavisinin ardından Demirtaş yeniden tek kişilik koğuşuna alınmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da, Demirtaş'ın cezaevinde kalp spazmı geçirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nce yapılan tetkiklerle ilgili 08.12.2016 tarihinde yapılan değerlendirmede, verilerin tehlike arz edecek ölçüde olmadığı, ancak tutuklunun ileri tetkik için Devlet Hastanesi'ne sevk edilebileceği kendisine iletilmesine karşın, hastaneye gitmek istemediğini beyan ettiği, bu değerlendirmeden sonra herhangi bir sağlık sorunu bildirmediği, 12.12.2016 tarihinde kurum hekimliğince yapılan tetkik ve muayene itibariyle tehlike arz edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kalp muayenesi yapıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde kroner kalp muayenesi yapılan Demirtaş'ın EGK'sı çekilerek, kan tahlili de yapıldı. Hastanede yaklaşık 40 dakika kalan Demirtaş, ring aracıyla yeniden sıkı güvenlik önlemleri altında F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Kalp spazmı iddiası

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından, parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in geçen hafta açıklamasını yayınlanarak, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalp spazmı geçirdiği öne sürmüştü. Bilgen'in Twitter üzerinden açıklamasında, "Demirtaş cezaevinde kalp spazmı geçirmiştir. Eş Genel Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin kaygılarımız var. Demirtaş'ın daha önce de kalp rahatsızlığı geçirdiğine dair raporlar olmasına rağmen gerekli sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Demirtaş'ın muayenesinin uygun bir hastanede, tarafsız doktorların denetiminde yapılması için Tabipler Birliği'ne başvuracağız" ifadeleri kullanılmıştı.