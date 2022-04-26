Selahattin Demirtaş: Gezi dört duvara sığmaz, halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gezi Davası'nda çıkan karara ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi dört duvara sığmaz. Halen mi öğrenemediler, korku korksun bizlerden" dedi.

Dün Gezi Parkı davasında dört buçuk yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala'ya "hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına verildi. Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

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