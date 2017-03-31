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Selahattin Demirtaş: Bütün tutuklu ve hükümlüler insani muamele görme hakkına sahiptir

"Adalet Bakanlığı'nın kendi sorumluluk alanındaki meselelere duyarsız kalmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

31 Mart 2017 18:07

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla açlık grevine ilişkin açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş, açıklamasında "Bizim milletvekilleri olarak şahsımız için hiçbir talebimiz yoktur. Açlık grevine ve cezaevlerindeki sorunlara dikkat çekmek, Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunu hatırlatmak ve özel olarak da Edirne Cezaevi Müdürü'nün keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapıyoruz" dedi.

Dihaber'in haberine göre "kişi ve milletvekilleri olarak şahsi talepleri olmadığını, cezaevlerinde yaşanan duruma dikkat çekmek için açlık grevine başladığını" vurgulayan Demirtaş, mesajına şunları kaydetti: "Adli ve siyasi ayrımsız bütün tutuklu ve hükümlüler insani muamele görme hakkına sahiptir. 

Türkiye cezaevlerinde yaşanan hukuk dışı, gayri insani ve keyfi uygulamalara dikkat çekmek istiyoruz. Bu sorunlardan kaynaklı birçok cezaevinde 40 günü aşkındır devam eden açlık grevleri vardır. 

Adalet Bakanlığı'nın kendi sorumluluk alanındaki bu ciddi meselelere duyarsız kalmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bizim milletvekilleri olarak şahsımız için hiçbir talebimiz yoktur. Açlık grevine ve cezaevlerindeki sorunlara dikkat çekmek, Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunu hatırlatmak ve özel olarak da Edirne Cezaevi Müdürü'nün keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevi yapıyoruz."

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