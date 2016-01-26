T24 LogoT24 Logo
Politika

Selahattin Demirtaş Brüksel'e gidiyor

Demirtaş, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu Konferansı'na katılacak

26 Ocak 2016 09:16

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Brüksel’e gidiyor. Demirtaş, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu (EUTCC) Konferansı’nda bir konuşma yapacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’e giderek. Demirtaş,  Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu (EUTCC) Konferansı’nda bir konuşma yapacak. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Demirtaş, aynı gün Sinn Fein Genel Başkanı Declan Kearney ile Avrupa Parlamentosu’nun siyasi temsilcileri, grup başkanları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşecek. Avrupa’da bir dizi diplomatik temasta da bulunacak Demirtaş, cuma günü yurda dönecek.

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpbrükselavrupa parlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24