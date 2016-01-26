HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Brüksel’e gidiyor. Demirtaş, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu (EUTCC) Konferansı’nda bir konuşma yapacak.

Habertürk’te yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’e giderek. Demirtaş, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu (EUTCC) Konferansı’nda bir konuşma yapacak. HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Demirtaş, aynı gün Sinn Fein Genel Başkanı Declan Kearney ile Avrupa Parlamentosu’nun siyasi temsilcileri, grup başkanları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşecek. Avrupa’da bir dizi diplomatik temasta da bulunacak Demirtaş, cuma günü yurda dönecek.