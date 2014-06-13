Selahattin Demirtaş: Bayrak işi provası yapılmış eylemdi

Kemal Kılıçdaroğlu, “Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı” başlıklı görüşmeler dizisi kapsamında dün HDP Eşgenel Başkanları Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel ile BDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı TBMM’de ziyaret etti. Ziyaretin gündem maddelerinden biri de Diyarbakır’da Türk bayrağının indirilmesiydi. Radikal’den Okan Konuralp’ın haberine göre, Demirtaş, Türk bayrağının indirilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve eylemi hangi gerekçeyle olursa olsun “Kabul edilemez” bulduklarını vurguladı. Demirtaş’ın “Eylemin oluş şekli incelendiğinde büyük bir provokasyon girişimi olduğu görülüyor. Biz de incelemelerimizi sürdürüyoruz. Yakında kamuoyuna dönük bir açıklama yapacağız. İlk izlenimimiz Türk bayrağına yönelik saldırının prova edilmiş olabileceği yönünde. Çünkü hiçbir engellemeyle karşılaşmadan ve çok kısa bir sürede bayrak direğine çıkıyor, iniyor” dediği öğrenildi.

CHP’ye İstanbul eleştirisi

Görüşmede HDP tarafının, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi sürecindeki tavrına yönelik de eleştirisi oldu. Tuncel ve Kürkçü’nün “O dönemde sizi ziyaret etmiş ancak sonuç alamamıştık. Oysa o süreçte ortak bir noktada buluşulabilmiş olsaydı İstanbul kazanılırdı. İstanbul’da sağlanan mutabakat diğer kentlerdeki seçim sonuçlarını da etkilerdi” dedikleri belirtildi.

HDP ve BDP Eşgenel Başkanları, Kılıçdardoğlu’nun yaptığı, “HDP tabanının oyuna talibiz” açıklamasına da yeşil ışık yaktı. Görüşmede HDP tarafı, “CHP’nin olası adayı, Demokrasi, özgürlükler, Kürt Sorunu gibi başlıklarda güven veren bir isim olması halinde ikinci turda desteğimizi alır. Ki AKP’nin uygulamaları ve hatta Başbakan Erdoğan’ın yaklaşımları bizim önemli gördüğümüz kriterlerle uyuşmuyor” mesajı verdi.

HDP ve BDP kurmaylarının partilerine yönelik CHP taban ve tavanındaki önyargıların ortadan kaldırılmasında, Kılıçdardoğlu’na görev düştüğü uyarısında da bulundukları öğrenildi. Kürkçü, HDP’nin olası destek mesajını Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı basın açıklamasında da dile getirdi. Kürkçü “Bizler, BDP ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda kendi adayımızla yarışacağız. Ancak CHP’nin bizimle aynı değerleri paylaşan bir aday göstermesi halinde ikinci turda seçeneksiz olmayabileceğimizi karşılıklı konuştuk” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Türkiye’nin demokratikleşmesi, demokrasinin gelişmesi, kadın-erkek eşitliği, yaşanan sorunlara karşı daha duyarlı olan bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda biz de üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü demokrasi istiyoruz, özgürlükleri istiyoruz, kadın-erkek eşitliği istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak kişinin konuşması, tavrı, letafeti, zarafeti, topluma örnek olması bizim de aradığımız temel unsurlardan birisidir” açıklamasını yap