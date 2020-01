Selahattin Demirtaş: Başkan Apo yakında özgürleşecektir

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da partisinin Gençlik Meclisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri doğrultusunda özgürleşecektir. Bir halk önderini bir çukurda tutarak, rehine muamelesi yaparak müzakere sürdürülemez. Bir halkın kabul edebileceği bir tutum değildir. Önümüzdeki dönem müzakerenin en önemli başlıklarından biri de Apo’ya özgürlük olacaktır" dedi.

Diyarbakır’da BDP Gençlik Meclisi’nin Seyrantepe Spor Salonu’nda yapılan yapılan birinci kongresine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kongrede Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu. PKK, KCK ve YPG flamaları, Öcalan’ın posterleriyle süslenen salona sığmayanlar kongreyi ekrandan takip etti. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile milletvekillerinin de katıldığı kongrede, ''PKK halktır halk burada'' ve ''Selam selam İmralı’ya bin selam'' sloganları atıldı.

Doğu ve Güneydoğu’nun yanı sıra Türkiye’nin birçok bölgesindeki BDP gençlik örgütleri üyeleri ile Arjantin, Norveç, Brezilya, Venezüella, Lübnan, Kıbrıs Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Irak Kürt bölgesinden Goran Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), PKK’nın Irak’taki yapılanması PÇDK ve birçok gençlik örgütü üyeleri de katıldı. Barzani’nin partisi KDP’den gelen olmadı. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) gençlik örgütlemesinden yöresel kıyafetleriyle kongreye katılanlar Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile Abdullah Öcalan’ın posterleri ve Irak Kürt Bölgesinde kullanılan Kürt bayraklarıyla birlikte salonda tur attı. BDP milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Ayla Akat Ata, yöresel kıyafetli kadınlarla Marmara Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 'Gençlik Apo’nun fedaisidir' yazılı pankart önünde halay çekti.

Kongreye yöresel kıyafetle katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri Abdullah Öcalan’ın gençliğe mesajlarını içeren ve dağdaki PKK kamplarından görüntülerinde yer aldığı sinevizyon gösterisini izledi. Sinevizyonda Öcalan’ın daha önceki gençlik değerlendirmeleri kendi sesinden verilirken, milletvekilleri dahil kongreye katılanlar ayağa kalkarak alkışladı.

Önder, Öcalan’ın mesajını okudu

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan’ın gençlere gönderdiği mesajını Türkçe okudu. PKK’nın bir gençlik ve eğitim hareketi olarak doğduğunu öne süren, daha sonra bir halk hareketine dönüştüğünü iddia eden Öcalan mesajında şöyle dedi:

"35 yıllık amansız mücadelemizin doğuşu kadar oluşu da çok sancılı bir süreçten geçerek bugünlere geldi. Kalıcı bir varlık haline gelmemizde ’özgür yaşam’ ısrarımızın rolü en belirgindir. ’Özgür yaşam’ ısrarımızı süreklileştirerek bugünlere getiren taşıyıcı temel kolonlarımızdan biri gençlik, diğeri de eğitim olmuştur. Eğitim, bizim için hep vazgeçilmez bir var oluş sorunu olageldi. PKK, bir gençlik ve eğitim hareketi olarak doğmuş ve kendini amansız eğiterek bir halk hareketine evirilmiştir. Her türlü iktidarcı, milliyetçi, cinsiyetçi, köreltici dinci ve liberal anlayış ve ideolojilerden uzak durmak, büyük bir hakikat derdiyle yola revan olmak, özgürlüğün ve yoldaşlığın güçlü temsiline vesile olacaktır. Özgür birey; irade sahibi, özgür düşünen, tartışan, tartıştıran, kolektif yaşamı her şeyin üstünde tutan birer hakikat arayışçısıdır. Özgür birey olmanın yegane yolu kendini eğitmektir. Kendinizi muazzam derecede eğitmediğiniz sürece toplumu savunamazsınız."

Toplumu savunmadan siyaset yapılamaz

Gençlerin her dönemde toplumu savunmasının en önemli görevi olduğunu belirten Öcalan, "Toplumu savunmak her dönem için gençliğin en önemli görevidir. Toplumu savunmadan siyaset yapılamaz. Öz savunmayla birlikte, demokratik siyaset, dönem politikacılığın özüdür. Çünkü demokrasi evrenin dilidir. Günümüzde resmi moderniteyle ilişki ve çelişki içinde ’iktidar ağları her yerde’ olduğuna göre, politika da her yerde olmak durumundadır. Politikanın olduğu her yerde de gençlik olmak durumundadır. Kürt halkı tarihindeki en güçlü politikleşme dönemini yaşarken Kürt gençliği, ulus devletçiliği aşarak, demokratik modernitenin inşa edilmesinde öncülük rolünü oynayabilmelidir. Gençlik, kazanılmış Kürt kimliğini ve özgür yaşam arzusunu demokratik ulus inşasına çevirmenin politikasında harç görevi görecektir" dedi.

Demirtaş: Özgürlük sadece sokakta, masada kazanılmaz

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, Kürt özgürlük hareketinin doğuşunda ve büyümesinde en büyük bedeli gençlerin ödediğin söyledi. Kongrenin özgürlüğe giden yolda büyük bir atılımın başlangıcı olacağı görüşünü savunan Demirtaş, kongrede alınacak kararların Ortadoğu’nun orta yerinde Kürtlerin kaderinin çizilmeye çalışıldığını, Öcalan’ın sinevizyondaki konuşmasında gereken mesajların bulunduğunu söyledi.

Özgürlüğün sadece sokakta ve sadece masada kazanılamayacağını belirten Demirtaş, "Sokağı ve masayı birleştiremezsek, direniş ruhuyla her yerde ayakta olmazsak, masanın hiçbir anlamı yoktur. Tek başına masayla yola çıkarsak müzakerenin barışla sonuçlanma şansı da yoktur. Başkan Apo’nun inisiyatifi ile başlatılan sürecin kalıcı, görkemli, demokratik bir çözüme ve zafere ulaşmasını istiyorsak diyalog ve müzakereye denk bir mücadele sürdürmektir. Yaşamın her alanında örgütlenmek gençlik açısından olmazsa olmazdır. Örgütlü olmayan gençlik gücü halk açısından tehlikedir" dedi.

Demirtaş, Öcalan’dan her şeyi çözmesini kimsenin beklememesi gerektiğini belirterek, "35 yıldır bu mücadelenin en büyük yükünü çeken bir birey olarak misyonu oynamadan çekinmeyen, 15 yıldır çukurda çaba gösteren Apo’dan her şeyi çözmesini beklemeyeceğiz. Biz kendimiz inşaa edeceğiz. Çözümlerimizi kendi ellerimizle var edeceğiz" dedi.

Ana dilde eğitimi devletten talep etmenin ötesinde hareket edilmesini de isteyen Selahattin Demirtaş, "Gençlik okullar açmalı ders kitapları basmalıdır. Kürtçenin her lehçesi eğitim dili haline gelmeli. Saldırı nerden gelirse gelsin, saldırı hangi yöntemle gelirse gelsin ona en büyük cevabı yerinde vermek hepimizin borcu olmalıdır. Gençlik yerinden yönetimin aktörü olmalıdır. Tüm tıkanmışlıkları aşabilecek gençliğin dinamik ruhudur. Mazlum Doğan (PKK kurucularından) 24 yaşında Amed (Diyarbakır) zindanında tarih yazmıştır. Direnişi bize emanet etmiştir" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, ‘Kürdistan’ın küllerinden yeniden doğacağını’ belirtirken, "Kürt ulusal demokratik birliğinin gereklerini yerine getirdiği oranda bu mücadele o kadar kısa sürecektir. Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri doğrultusunda özgürleşecektir. Bir halk önderini bir çukurda tutarak, rehine muamelesi yaparak müzakere sürdürülemez. Bir halkın kabul edebileceği bir tutum değildir. Önümüzdeki dönem müzakerenin en önemli başlıklarından biri de Apo’ya özgürlük olacaktır. Başkan özgür olmadan bu sürecin yürüme şansı yoktur" dedi.

Avrupa’da halen tedavi gören Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani’nin siyasette olması gereken günlerden geçtiklerini de belirten Demirtaş, "Sayın Talabani sağlığına kavuşursa bu sürece katkı sunacaktır. Sayın Talabani’nin şahsında Kürdistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz" şeklinde konuştu.