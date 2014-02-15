Selahattin Demirtaş: Başmüzakereci Apo, İmralı'da kalmamalı

Hikmet Durgun

Mersin'de konuşan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın 15 yıldır komployu boşa çıkarmak için mücadele yürüttüğünü savunarak, "Onu adaya getirenler, 'biz Apo'yu bitirdik' dediler. Ama 15 yıl içerisinde görüldü ki biten kendileri oldu. Ne başbakanlar geldi, değişti. Ama bugün o zamanki Başkan Apo ile şimdiki Başkan Apo bir değil. Daha da güçlendi. Başmüzakereci oldu. Bir halk önderi oldu" dedi. Selahattin Demirtaş, "Başkan Apo halk üzerinde etkili gücü olan bir lider. Kürt halk lideri artık İmralı'da kalmamalı" şeklinde konuştu.

BDP Mersin İl Örgütü'nün Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye teslim edilmesini kınamak amacıyla merkez Akdeniz içesinde BDP binası önünde düzenlemiş olduğu mitinge katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "15 yıl önce bu komplo, Türkiye'nin bile haberi olmadan Türk hükümetinin bilgisi dahi olmadan tarihe kara bir leke düşecek şekilde planlandı ve Sayın Öcalan hukuk dışı bir şekilde Türkiye'ye teslim edildi" dedi. O dönemki hükümetin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kendilerine neden teslim edildiğini bilmediklerini açık açık ifade ettiklerini dile getiren Demirtaş, "Ancak Kürt halkı ve sayın Öcalan çok iyi biliyor" dedi. Metropollere sürülen Kürt halkının tesadüf eseri 4 bir tarafa dağılmadıklarını kaydeden Demirtaş, "100 yüz yıldır Kürdistan'da biz bir araya gelmeyelim diye oyunlar oynadılar. Osmanlı'nın son dönemlerinde Kürtler Mir Bedirxan döneminde bir araya geldi. Osmanlı ordusunu Kilis'te mağlup etti. Ancak o tarihten sonra Kürtler bir daha bir araya gelemedi" dedi.

Bitirdik diyenler kendisi bitti!

Öcalan'ın, 'Mesele benim şahsım değil, benim şahsımda Kürtler ve Türkler çatıştırılmak isteniyor. Bu şekilde bu güçler kendi egemenliklerini sürdürmek istiyorlar' diyerek uyarılarda bulunduğunu aktaran Demirtaş, "Kendisi imkansızlıklar içerisinde, kimseyle temas kurmadan bir grup avukat aracılığı ile mesajlar gönderdi. 'Oyunu bozalım, barışı getirelim, ateşkes ilan edelim' dedi" ifadelerinde bulundu.

Öcalan'ın 15 yıldır komployu boşa çıkarmak için mücadele yürüttüğünü savunan Demirtaş, "Onu adaya getirenler, 'biz Apo'yu bitirdik' dediler. Ama 15 yıl içerisinde görüldü ki biten kendileri oldu. Ne başbakanlar geldi, değişti. Ama bugün o zamanki Başkan Apo ile şimdiki Başkan Apo bir değil. Daha da güçlendi. Baş müzakereci oldu. Bir halk önderi oldu" diye konuştu.

Demirtaş şunları söyledi: "İmralı sisteminin son bulması gerektiğini söylüyoruz. Müzakereler yapılıyor. Başkan Apo'nun tek sözü ile silahlar susuyor. Başkan Apo halk üzerinde etkili gücü olan bir lider. Kürt halk lideri artık İmralı'da kalmamalı. Rehine pozisyonuna son verilmeli. Halk ile buluşmalı, kucaklaşmalıdır Sayın Öcalan. Bir halkın kendine lider olarak belirlediği bir kişi esir olarak tutulamaz. Bir halk bunu kabul ederse onurunu kaybeder. Bize onursuzluk dayatılıyor. Biz ısrarımızdan geri adım atmadan asla tek bir taviz vermeden sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz"