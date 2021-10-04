Selahattin Demirtaş: AKP sonrası Türkiye’de demokrasi inşa edilecekse sol olmadan yeni rejimin inşasına göz yumulmamalı

Edirne Cezaevi'nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilmesi gerektiğini belirtti. Demirtaş, "AKP sonrası Türkiye'de demokrasi inşa edilecekse bunun sol olmadan yapılmasına göz yumulmaması gerektiğini" savundu.

Demirtaş, Diken gazetesinde kaleme aldığı "Umut olmadan yaşanır mı?" başlıklı yazısında "Saray ve avanelerinin, soyguncu ve talancı yandaş müteahhitlerin servetlerinin toplamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bütçesinin birkaç katına ulaşmış durumda. Yani beş-10 kişinin parası, devletin tüm parasından kat kat fazla. Ballı ihaleler, yedi-sekiz yerden alınan yüksek maaşlar, lüks, şatafat, pudra şekerleri…" ifadesini kullandı.

Demirtaş, yazısında şu düşüncelerini dile getirdi:

"Sol parti ve hareketlere önemli, tarihsel görevler düşüyor. AKP sonrası Türkiye’de demokrasi inşa edilecekse eğer, sol olmadan, emeğin sesi olmadan yeni rejimin inşasına göz yumulmamalıdır. Hem demokrasinin inşası sürecinde hem de emek mücadelesinin yükseltilmesi için şimdiden yapılacak hazırlıklar hayati derecede önemlidir.

Bunun için parti, hareket, kişi ayırımı yapmaksızın tüm sol ve sosyalist güçler, bir konferansta bir araya gelerek hem seçime kadar nasıl ortak bir mücadele yürüteceklerini hem seçimlerde nasıl ortak bir tutum alabileceklerini tartışabilir. Sol ve sosyalist güçler, hem seçimlerin ardından demokrasinin inşasında nasıl roller alabileceklerini ve hem de emek mücadelesini yeni dönemde nasıl başat hale getirebileceklerini tartışıp netleştirmek ve emekçilerin huzuruna ortak bir tutum belgesi, bir yol haritasıyla çıkmayı başarmak zorundadır.

Kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilebilir. Bu sol blok, tüm demokratik partilerin içine dağılıp seçimleri ve sonrasındaki süreçleri emekçiler lehine etkileme gücüne ulaşabilir. İlle de herkesin bir tek partide buluşup birleşmesi de gerekmiyor. Uygun yöntemlerle, solu iktidar ortaklığına taşıma gayreti içinde olmak gerekir. Meclise, bürokrasiye ve iktidara olabildiğince nitelikli, birikimli sol, emekçi kadroyu taşıyabilmek, temel hedeflerden olmalıdır.

Daha iyisini, siz dışarıdaki arkadaşlar düşünüp yapabilirsiniz elbette. Benimki sadece bir öneri, bir fikir jimnastiği. Eminim, HDP de bu tür çalışmaların içinde yer alacak ve tüm gücüyle destek olacaktır."

Demirtaş, İçişleri Bakanlığı'nın PKK'yı sorumlu tuttuğu iki kişinin yaşamını yitirdiği Bingöl'deki bombalı saldırıyı da kınadığını belirterek, "Bu tür cinayetlerin tek bir haklı ve meşru gerekçesi yoktur, olamaz" dedi.

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