Selahattin Demirtaş: Ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlatmasına ilişkin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Demirtaş, eşiyle ilgili eleştirilere "Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak." ifadelerini kullanarak destek mesajı paylaştı ve "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz" dedi.

Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılarak, "Bizi izleyen tüm Fox izleyicilerine ve cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlülere selam söylemek istiyorum. Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Selçuk Mızraklı, Selçuk Kozağaçlı şahsında hepsine selam söylüyorum. Ayrıca Aysel Tuğluk ağır hasta, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasta tutsakların cezaevinden çıkarak dışarıda tedavi görebilmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı.

Başak Demirtaş: Utanç verici

Başak Demirtaş, "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum." sözleriyle soruşturmaya tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş: Kalbim seninle Başak

Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından eşine destek verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak."

TIKLAYIN - Başak Demirtaş: Suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç?

TIKLAYIN - RTÜK, FOX TV'ye 'Başak Demirtaş' incelemesi başlattı