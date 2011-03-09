Selahattin Beyazit: Fatih Terim başkan olsun

T24 - Galatasaray'ın duayenlerinden İnan Kıraç, Başkan Adnan Polat’a karşı oluşturduğu ittifakı kendi eliyle yıkarken çözüm efsane başkan Selahattin Beyazıt’tan geldi. Beyazıt, Fatih Terim'in başkan olması için lobi kurdu.





Sessiz G.Saraylılar ‘Bayern Münih’ modeliyle Fatih Terim’i başkan yapmak istiyor. İmparator’a en büyük destek ise efsane başkan Selahattin Beyazıt’tan..

Vatan gazetesinin haberine göre; G.Saray'daki kaos öylesine büyüdü ki camiada herkes “kurtuluş senaryoları” yazıyor.. Polat yönetiminin başarısız hamleleri, muhaliflerin sürekli aynı isimlerle üyelerin karşısına gelmesi uzun zamandır gelişmeleri takip eden ‘sessiz çoğunluğu’ harekete geçirdi.. Her seçim dönemi öne çıkan adaylardan ve onların etrafındaki isimlerden rahatsız olanlar yeni oluşumlar peşindeler.. Kendi kendilerine “Ne Polat’la çalışırız ne de İnan Kıraç’ın dizayn ettiği G.Saray’da rol alırız!’ diye yemin eden bir grup üye efsane başkan Selahattin Beyazıt’ın kapısını aşındırıyorlar.. Amaçları ise bir diğer G.Saray efsanesi Fatih Terim’i başkan yapmak..

Spor sahalarındaki başarısızlığı Terim formülü ile geçmeyi planlayan, Terim’in altına kuracakları genç ve dinamik ekiple de ekonomik problemleri aşmayı düşünen ‘sessiz G.Saraylılar’ son iki haftadır İmparator’un da kapısını aşındırıyorlar.. Terim’i ikna etmek için Selahattin Beyazıt’tan yardım isteyen grup sonunda İmparator’a ulaştılar. Amaçlarının “Bayern Münih modeliyle” kulübü ayağa kaldırmak olduğunu belirten üyeler Terim’in kararı ile harekete geçecekler..



Terim karar vermedi

Terim ise kararsız.. Camiayı yakından tanıyan ve sporcu geçmişi olan üyelere sıcak bakılmadığını bilen Terim kariyerine profesyonel olarak çalışarak devam etmek istese de güçlü bir yönetimle göreve talip olabileceğini yakın çevresiyle paylaşıyor.. Polat yönetiminin teknik direktörlük teklifini ailevi gerekçelerle kabul etmeyen Terim, G.Saray’da çalışmak için uygun ortamın olmadığını düşünüyordu.. Şimdi sunulan ‘başkanlık’ teklifini her ne kadar ‘zor’ olarak görse de kulübü ayağa kaldırabileceğini düşünüyor..



Terim yakın çevresiyle sürekli durum değerlendirmesi yapıyor. Terim’in bu zor göreve soyunup soyunmayacağı ile ilgili bir değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.. Efsane başkan Selahattin Beyazıt’ın tam destek verdiği Terim’in bugünkü divanda yaşanacak gelişmeleri de takip edeceği ve net bir karara varacağı öğrenildi..



‘Mızrak çuvala sığmıyor’

Çelebi: “Yaşanan rezaleti herkes görüyor. Futbolun gerilemesinde yüzde 1500 suçlular. MHK’yı G.Saray taraftarına şikayet ediyorum.”

MHK’ya bir salvo da G.Saray 2. Başkanı Işın Çelebi’den... Dün Trabzon’la başlayıp, Beşiktaş ile devam eden eleştiri bombardımanının ardından Çelebi de MHK’yı taraftarlara şikayet etti. İşte Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği ‘Yılın En İyi Sporcuları’ ödül törenine katılan G.Saray 2. Başkanı’nın gündeme oturacak açıklamaları:

“Bu sene futbolda elde ettiğimiz sonuçlara herkes çok üzülüyor. Ancak şunu söylemeliyim; ligdeki gelişmeler, özellikle dün (önceki gün) mızrağın çuvala sığmaması, çok önemli sorunlar. MHK’nın tutumu ileride çok tartışılacak. Ve bir gün futbol tarihini yazanlar Merkez Hakem Kurulu’nun ve hakemlerin tutumunun ne kadar ön yargılı olarak futbolu gerilettiğini görecekler.

Milli Takım’ın gerilemesi, Avrupa’da Türk takımlarının felç olması, hep federasyonun yanlış politikalarının, hakemlerin önyargılı tutumunun sonucu. Türk futbolunun gerilemesinde MHK’nın ve federasyonun % 1500 suçu bulunduğunu düşünüyorum. Yaşanan rezalet herkesin gözlerinin önünde. Futbol Federasyonu’nu ve MHK’yı, G.Saray’ın 25 milyon taraftarına şikayet ediyorum. Onlarla her yerde, her platformda tartışmaya hazırım. Böyle bir rezalet hiçbir yerde görülmemiştir.”



Kılıçlar çekiliyor, BUGÜN DiVAN VAR!

G.Saray'da gündem bugün bir hayli yoğun geçecek. Tüm camianın büyük bir merakla beklediği mart ayı olağan divan kurulu bugün 13.30’da yapılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda, başkan Adnan Polat ve yönetimine yönelik tepkilerin üst seviyede olduğu bir dönemde gerçekleşecek toplantıda kurul başkanı İrfan Aktar da, olağan genel kurul öncesi geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar hakkında kulüp üyelerine bilgiler verecek.



25 gün izin yaptılar

G.Saray, pazar günü oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına dün başlarken, Lucas Neill ve Harry Kewell’ın izinli olduğu için antrenmana katılmaması camiada şaşkınlık yarattı. Avustralya Milli Takımı’yla Asya Kupası’na katılan (7-29 Ocak) ve 2. devrenin başındaki iki lig ile iki Türkiye Kupası maçında takımdan uzak kalan yıldızlar, zorlu bir dönemden geçen sarı-kırmızılıları bu devre yaklaşık 25 gün izin yaparak yalnız bıraktı.