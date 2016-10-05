"Sela" şakası hastanelik etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde daha önce de aynı şakayı yaptığı kişi tarafından selası okutulan bakkal Ömer Demirel'in eşi olayı gerçek zannedipfenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şaka yapmak isteyen arkadaşı tarafından selası okutulan ve belediye hoparlöründen vefat haberi duyurulan bakkal Ömer Demirel'in eşi, olayı gerçek zannedince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim Pazar günü İslahiye Belediyesi'ne gelen bir kişi, Ömer Demirel'in (45) vefat ettiğini öne sürerek bunun duyurulmasını istedi.

Belediye hoparlöründen, "Hacı Ahmet ve Zeynep oğlu bakkal Ömer Demirel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, ikindi namazını müteakiben Yeni Mahalle Camisi'nden kaldırılacaktır" anonsu yapıldı. Anonsu duyan Ömer Demirel'in eşi Medine Demirel, rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, yakınlarından olayın gerçek olmadığını öğrenince sakinleşti.

Ömer Demirel, gazetecilere açıklamasında, daha önce aynı şakayı yaptığı kişi tarafından kendisine de şaka yapıldığını öğrenince, "Kendim ettim, kendim buldum." ifadesini kullandığını aktardı.

Demirel, şöyle konuştu:

"Selamızı vermişler. Telefonlar susmadı. Eşim duyunca hastaneye kaldırdılar. Şakayı yapanı tespit ettik ama şikayetçi olmadım. Hatta önceki gün de şakayı yapan arkadaş helva ikram etti, helvamızı da yedik."

Demirel'in eşi Medine Demirel de, anonsu annesinin evindeyken duyduğunu belirterek, "Eşime böylesi şakalar yaptığı için kızıyordum. Bugün de kendisine yaptılar. Teyzelerim, amcalarım arıyor, 'Sela verildi, böyle bir şey var mı?' diye soruyorlar. Böyle şaka yapılmaz." diye konuştu.

"Cenaze var mı, yok mu?' diye gelenler oldu"

Ömer Demirel'in oğlu Hakkı Demirel, anonsu duyduğunda babasının yanında olduğunu belirterek, "Allah'tan babam yanımdaydı. 'Cenaze var mı, yok mu?' diye gelenler oldu." dedi.

Ailenin yakınlarından Fatma Demir, selayı duyunca şaşırıp kaldığını vurgulayarak, "Kızım, 'anne bir bak' dedi. Dışarıya çıktım. Kimse yok. Bakkala geldim, kapalı. Şaşırdım, kaldım." ifadelerini kullandı.