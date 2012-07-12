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Yaşam

Sel uyarısı cep telefonuna gelecek!

Ağrı’da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı

12 Temmuz 2012 20:10

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''GPRS operatörü vasıtasıyla, bölgedeki baz istasyonlarına, oradan da vatandaşların cep telefonlarına yönlendirilecek bir sistem kuruyoruz. Bu sistemle, vatandaş hangi saatte sel baskını var bilecek, ona göre tedbirini alacak'' dedi.

Eroğlu, Valilik salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda, Ağrı'ya büyük önem verdiklerini belirterek, yapımı durdurulan Yazıcı Barajı'ndaki problemleri çözerek, kısa sürede yapımını bitirdiklerini söyledi.
 
Ağrı'ya ilk defa otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını belirten Eroğlu, ''Biz Ağrı'da ilk defa 3 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Ama yeterli görmedik. Şimdi Eleşkirt ve Patnos ilçesine de birer tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurulacak'' diye konuştu.
 
 

Cep telefonuna mesaj gelecek

 
 
Bakan Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, büyük bir taşkında bütün valiliklere ve belediyelere kırmızı alarm göndereceğini de belirtti.
 
Eroğlu, sel ve taşkın haberinin bütün vatandaşlara ulaşması için çalıştıklarını belirterek, ''Valimizin bütün vatandaşa ulaşması mümkün değil. Biz burada GPRS operatörü vasıtasıyla, o bölgedeki baz istasyonlarına yönlendirecek şekilde ve oradan vatandaşların cep telefonlarına yönlendirilecek bir sistem kuruyoruz. Bu sistemi ilk defa burada başlatacağız.Yani vatandaş bakacak mesaja, falan saatte sel baskını var, ona göre tedbirini alacak. Bodrumu varsa boşaltacak'' dedi.
 

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