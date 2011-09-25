-Sel sularına kapılan kadının cesedi bulundu RİZE (A.A) - 25.09.2011 - Rize'de sel sularına kapılarak kaybolan kadının cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çaykent beldesinin Kırklartebe köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Necihan Aksu'nun (52) cesedi, yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu bölgenin yakınlarında bulundu. Bu arada merkeze bağlı Yukarı Kaplıca Mahallesi'nde ise 11 kişinin bir evde mahsur kaldıkları öğrenilirken, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve İtfaiye Müdürü Uğur Minder'in 4 saatlik bir yürüyüşün ardından bu kişilere ulaştığı öğrenildi. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Giresun'dan askeri helikopter istendi. Yetkililer, mahsur kalan 11 kişinin helikopterle alınarak, güvenli bir bölgeye nakledileceğini bildirdi.