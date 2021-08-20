Sel sonrası Karadeniz'de mikroplastik tehlikesi: 14 kat arttı!

Adana Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, geçen yıllarda Adana ve Mersin'de meydana gelen selin ardından Mersin Körfezi'nde kilometre karede 500 bin adet olan mikroplastik sayısının 14 kat artarak, 7 milyona kadar çıktığını tespit ettiklerini söyledi. Selin, Karadeniz için de benzer tehlikeye yol açacağını belirten Gündoğdu, "Sel felaketiyle beraber yetersiz atık yönetimi altyapısının Karadeniz'deki mikroplastik kirliliği boyutunu düşünülenden çok çok daha şiddetli hale getirdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

Adana Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu'nun 2018 yılında yaptığı çalışmada, Aralık 2016 ve 2017 Ocak aylarında Mersin ile Adana bölgesindeki aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ile denizdeki mikroplastik miktarının 14 kat arttığını ortaya koydu.