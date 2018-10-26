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Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI Hakkari  ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü

26 Ekim 2018 20:25

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ\'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI
Hakkari  ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü. Hakkari- Van Karayolu\'nun 20\'inci  kilometresindeki Çanaklı Köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yolcuların bazıları heyelanlı bölgeden yayan olarak karşı tarafa geçmeye çalıştı. Şemdinli ile Derecik Beldesi arasındaki karayolunda meydana gelen selden dolayı bir köprü kısmen çöktü. Ulaşıma kapanan yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri, sel ve heyelandan dolayı kapanan karayollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından her iki yol yeniden ulaşıma açıldı.

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