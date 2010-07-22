-SEL MAĞDURU KÖYÜN YERİ DEĞİŞECEK ERZURUM (A.A) - 22.07.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Başbakanımızın talimatı ile afet işlerinden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüştüm, bu köyü buradan kaldıracağız'' dedi. Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Kavaz, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk ve Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal ile birlikte, selin meydana geldiği Horasan ilçesine bağlı Saçlık köyünde incelemelerde bulunarak, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını da dinleyen Akdağ, daha sonra köy meydanında, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ile biraraya geldi. Bakan Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün ana probleminin, köyü taşıyabilecek arazi açısından yetersiz olması olduğunu belirterek, köyün bütünüyle bir dere yatağına yakın bir yerde kurulduğu ve evlerin de bir kısmının dere yatağına çok yakın olduğunu söyledi. Teknik adamların köyde araştırma yapacağını ifade eden Akdağ, ''Başbakanımızın talimatı ile afet işlerinden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüştüm, bu köyü buradan kaldıracağız. Köyün buradan kaldırılabilmesi için köyde yaşayanların da buna uyum göstermesi gerekir'' diye konuştu. Köyün kurulacağı yeni yer konusunda mutabık kalınması gerektiğini vurgulayan Akdağ, teknik adamların bunu köylüyle, muhtarla ve ihtiyar heyetiyle, oturup konuşacağını belirtti. Burada yaşayanların ana geçim kaynağının hayvancılık olduğunu, hemen köyün üst kısmında yaylaların bulunduğunu ve buralardan yaz mevsimi boyunca istifade edildiğini söyleyen Akdağ, şunları kaydetti: ''Dolaysıyla köyün kaldırılabileceği, uygun bir arazi tespiti, ki o gerçekten kolay bir iş değil. Geçmişte o yaşanmıştır. Söylediğimiz ana sıkıntı o. Yer sıkıntısı yaşanmış. Köyü muhtemelen buradan kaldırmamız gerecek. Tabi jeoloji mühendislerimiz, teknik adamlarımızın vereceği karar önemli. Benim köylüye ilk öneri, tavsiyem, köye ortak bir ahır yapalım. Bölgeye de örnek teşkil edilebilir. 600 hayvan besleniyormuş burada. 600-800 hayvanlık modern bir ahır yapalım. Bu şekilde köylünün yaşam şartları kolaylaşır. Sütü de daha değerli hale gelir.'' -SAĞLIK SORUNU YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI- Evlerde hasar meydana geldiğini ve bunlar için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından para çıkarıldığını ifade eden Akdağ, ''Bunu köylümüze yardım olarak vereceğiz. Bir taraftan iş makineleri, köyde üstten aşağı gelen taş ve benzeri malzemeyi temizliyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz de, köyde herhangi bir sağlık sorunun yaşanmaması için tedbirini almış durumda. Özellikle içme suyunun güvenliği konusunda, sıkı bir takip yapılıyor'' dedi.