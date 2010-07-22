-SEL MAĞDURLARININ ZARARLARI KARŞILANACAK ERZURUM (A.A) - 22.07.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da meydana gelen selle ilgili olarak, ''Devletimiz, hükümetiz zarar gören vatandaşlara derhal yardımları gerçekleştirecek, bundan sonra onların emin bir şekilde yaşamaları için gerekeni yapacaktır'' dedi. Erzurum'a gelen Akdağ, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Kavaz ile birlikte, dün etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının meydana geldiği Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde incelemelerde bulundu. Sular altında kalan bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini gezen Bakan Akdağ, vatandaşların sorunlarını dinledi. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlar, Bakan Akdağ'dan zararlarının karşılanmasını istedi. Daha sonra, Vali Öztürk'ü makamında ziyaret eden Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonucu Erzurum merkez ve Horasan ilçesine bağlı Saçlı köyünde su baskınlarının meydana geldiğini, Horasan'daki olayda aynı aileden 6 kişinin öldüğünü hatırlattı. Saçlı köyündeki selde, dere yatağına yakın bir evin yıkıldığını ve o esnada evde bulunan 6 kişinin akıntıya kapıldığına değinen Bakan Akdağ, şunları kaydetti: ''Aynı aileden 6 kişi öldü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ailenin bir yavruları da olay mahallinden 3 kilometre aşağısında arama kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. 8 yaşındaki bu yavrumuzun durumu iyi. Bununla birlikte Erzurum içerisinde Dadaşkent semtinde yaklaşık olarak 70 evde su baskını oldu. Bugün onları ziyaret ettik. O evlerde çok hasar yok ama eşyalarda ıslanma var. Esnafımızdan da birkaç kişinin malzemelerinde ıslanma var. Başbakanlık Acil Afet Yönetiminden gerekli yardımlar, bu ailelere yapılacak. Ancak bundan önemlisi köyümüzle ilgili husustur. Saçlı köyü, öteden beri yerleşim yeri olarak sıkıntılı bir yerdir.'' Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüştüğünü ifade eden Bakan Akdağ, ''Bu köyde yapılacak tespitlerden sonra -ki köyün zararıyla ilgili tespitler aşağı yukarı yapılmış- Başbakanlıktan gelecek paralarla köylümüze yardım yapılacak. Bu köyün iskanıyla ile ilgili çalışmaları dikkatle takip edeceğiz. Muhtemelen köyü bulunduğu yerden başka bir yere taşımak gerekecek. Devletimiz, hükümetiz zarar gören vatandaşlara derhal yardımları gerçekleştirecek ve bundan sonra onların emin bir şekilde yaşamaları için gerekeni yapacaktır. Valiliğimiz tarafından olaya süratle müdahale edilmiş, gerekli çalışmalar, tespitler yapılmış durumdadır'' şeklinde konuştu.