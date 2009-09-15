Sel mağdurlarına vergi kolaylığı

Sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya
idarece tarh edilen ve vadesi 8 Eylül ile 30 Eylül 2009 tarihlerine
rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri vade tarihlerinden
itibaren 1 ay süreyle uzatıldı.
Söz konusu mükelleflere 8 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'e kadar vermeleri
gereken beyannamelerini ekim ayında verilecek beyannameler ile birlikte
verme imkanı da getirildi.
Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İstanbul ve Tekirdağ
illerinde meydana gelen selden zarar gören mükelleflere dönük açıklama
yapıldı. Vergi Usul Kanunu'nun 13'üncü maddesinde mücbir sebep halleri
ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge,
il, ilçe mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali
ilan etme ve vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları tespit
etmeye yetkili olduğunun hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada,
Kanunun 111'inci maddesinin de beyannamelerin verilme süreleri ile bu
beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini
uzatma yetkisi tanıdığı ifade edildi.
İstanbul ve Tekirdağ
illerinde 8 Eylül tarihinde başlayan yağmur nedeniyle meydana gelen sel
felaketinden zarar gören mükelleflerin durumunun, Vergi Usul Kanununca
mücbir sebep hali kapsamında değerlendirildiği bildirilen açıklamada,
bu nedenle sel felaketine maruz kalan mükelleflere, 8 Eylül 2009 da
başlayıp 30 Eylül 2009 tarihine kadar vermeleri gereken beyannamelerini
Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler ile birlikte vermeleri imkanı
getirildiği kaydedildi.
Aynı şekilde bu beyannameler üzerine
ödenecek vergilerin ödeme süresinin de Ekim 2009 ayında verilecek
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin bitim
tarihine kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, "diğer taraftan
sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya
idarece tarh edilen ve vadesi 8 Eylül 2009 ila 30 Eylül 2009
tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri de vade
tarihlerinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.
"Zararlarını ispat ederek başvuracaklar"
Bu
uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Eylül 2009 tarihine
kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları
gerektiği belirtilen açıklamada, başvuru sırasında selden zarar
gördüklerini ispat eden belgelerin (itfaiye raporu, polis tutanağı
gibi) de ibraz edilmesi gerektiği kaydedildi.