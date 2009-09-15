Sel mağdurlarına vergi kolaylığı

Sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 8 Eylül ile 30 Eylül 2009 tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri vade tarihlerinden itibaren 1 ay süreyle uzatıldı.



Söz konusu mükelleflere 8 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'e kadar vermeleri gereken beyannamelerini ekim ayında verilecek beyannameler ile birlikte verme imkanı da getirildi.



Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İstanbul ve Tekirdağ illerinde meydana gelen selden zarar gören mükelleflere dönük açıklama yapıldı. Vergi Usul Kanunu'nun 13'üncü maddesinde mücbir sebep halleri ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etme ve vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğunun hükme bağlandığı hatırlatılan açıklamada, Kanunun 111'inci maddesinin de beyannamelerin verilme süreleri ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini uzatma yetkisi tanıdığı ifade edildi.



İstanbul ve Tekirdağ illerinde 8 Eylül tarihinde başlayan yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören mükelleflerin durumunun, Vergi Usul Kanununca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirildiği bildirilen açıklamada, bu nedenle sel felaketine maruz kalan mükelleflere, 8 Eylül 2009 da başlayıp 30 Eylül 2009 tarihine kadar vermeleri gereken beyannamelerini Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler ile birlikte vermeleri imkanı getirildiği kaydedildi.



Aynı şekilde bu beyannameler üzerine ödenecek vergilerin ödeme süresinin de Ekim 2009 ayında verilecek beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin bitim tarihine kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, "diğer taraftan sel felaketi nedeniyle zarar gören mükelleflerin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 8 Eylül 2009 ila 30 Eylül 2009 tarihlerine rastlayan vergi ve cezalarının ödeme süreleri de vade tarihlerinden itibaren 1 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.



"Zararlarını ispat ederek başvuracaklar"



Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Eylül 2009 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, başvuru sırasında selden zarar gördüklerini ispat eden belgelerin (itfaiye raporu, polis tutanağı gibi) de ibraz edilmesi gerektiği kaydedildi.