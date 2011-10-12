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Sel kurbanının kimliği belirlendi ANTALYA (A.A)

12 Ekim 2011 19:21

-Sel kurbanının kimliği belirlendi ANTALYA (A.A) - 12.10.2011 - Antalya'da sel felaketinin etkili olduğu Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde kaybolan 6 kişiden cesedine dün ulaşılan 4'üncüsünün kimliği tespit edildi.   Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinin etkili olduğu Haskızılören köyünde kaybolan vatandaşların aramasına gönüllüler, Afyonkarahisar ve Konya'dan gelen arama-kurtarma personeli ve orman işçileriyle birlikte yüz kişilik ekiple devam edildiği vurgulandı.  Açıklamada, ''Serik ilçesi Haskızılören Köyü Güloluk mevkisinde cansız bedenine ulaşılan vatandaşımızın Hulusi Kutlu olduğu belirlenmiştir. Kayıp olduğu bildirilen diğer 2 vatandaşımızı arama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir'' denildi.

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