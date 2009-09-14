Sel kurbanı 75 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sel felaketinde kaybolan 75 yaşındaki Hikmet Pekgürbüz isimli kadının cesedinin, Selimpaşa Denizkent Sitesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, 8 Eylül tarihinde Silivri ve Selimpaşa'da yaşanan taşmalarda sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Pekgürbüz'ün cesedine, çevreden gelen kötü koku şikayetleri üzerine bölgede incelemede bulunan Silivri Belediyesi ve Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, selle sürüklenen eşyaların arasında ulaşıldığı kaydedildi.



Açıklamada, günlerdir suda kalması nedeniyle şişmiş cesedin, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği de belirtilerek, aile bireyleri tarafından kimlik tespiti yapılan Pekgürbüz'ün cenazesinin yarın ikindi namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.