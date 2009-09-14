Sel kurbanı 75 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan sel felaketinde
kaybolan 75 yaşındaki Hikmet Pekgürbüz isimli kadının cesedinin, Selimpaşa
Denizkent Sitesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunduğu
bildirildi.
Açıklamada, 8 Eylül tarihinde Silivri ve Selimpaşa'da yaşanan
taşmalarda sele kapılarak kaybolan 75 yaşındaki Pekgürbüz'ün cesedine, çevreden
gelen kötü koku şikayetleri üzerine bölgede incelemede bulunan Silivri
Belediyesi ve Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, selle sürüklenen eşyaların
arasında ulaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, günlerdir suda kalması
nedeniyle şişmiş cesedin, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği de belirtilerek, aile
bireyleri tarafından kimlik tespiti yapılan Pekgürbüz'ün cenazesinin yarın
ikindi namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği
bildirildi.