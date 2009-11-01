Sel, iki günde 6 can aldı

Yalova'da babasının kucağında sele kapılan bebek öldü. Mardin'de de hayvan otlatırken sele kapılan iki kardeşin cesedi bulundu.



Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere beldesinde, 29 yaşındaki Şener Adalı, 6 aylık oğlu Mert'i de yanına alarak bir yakınlarına gitmek üzere evinden ayrıldı.



Baba ve oğlunun, beldeye adını veren Kocadere üzerinden geçerken kullandığı tahta köprü, yağışın etkisiyle dere sularının yükselmesi sonucu yıkıldı.



Dereye düşen baba Şener Adalı, oğlunu azgın sulara kaptırdı. Çevredekilerden yardım isteyen baba, oğlunu sular içinde bir süre aradı ancak bulamadı.



Bölgedekilerin haber vermesi üzerine Yalova ve Çınarcık itfaiye ekipleri, daha sonra da Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar olay yerine geldi.



Bölgede 2 saat boyunca arama yapan ekipler, sel sularına kapılan 6 aylık Mert Adalı'nın cesedine, yıkılan köprünün 1 kilometre uzağında ulaştı. Fenalık geçiren baba Adalı ve yakınları, polisler ve diğer görevliler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Anne Hanım Adalı'nın olay yerine getirilmediği öğrenildi. Mert'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Dargeçit'te sele kapılan 2 kız kardeş boğuldu



Mardin'in Dargeçit ilçesinde Sadiye Aslan (11) ile kardeşi Mevlüde Aslan (13) kendilerine ait hayvanları sabah otlatmak üzere Saray Mahallesi yakınlarından geçen dere kenarına götürdü. Aşırı yağış nedeniyle derenin taşması sonucu Sadiye Aslan sele kapıldı. Kardeşini kurtarmak için suyu giren Mevlüde Aslan da kayboldu.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında Sadiye ve Mevlüde Aslan'ın cesetleri sudan çıkarılarak, otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Siirt'te sağanak yağmur su baskınlarına yol açtı. 150 ev ve işyerini su bastı.

Siirt’te sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kurtalan caddesinde zemin katta bulunan bir evde 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklar pencere demirleri kırılarak kurtarıldı.

Lise caddesinde de sele kapılan 9 yaşındaki bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. Belediye dere yatağında bulunan Evren Mahallesi’ndeki evlerin boşaltılmasını istedi. Sel tehlikesinin sürmesi nedeniyle şehir merkezindeki okullar yarın tatil edildi. Şiddetli yağmur heyelana da neden oldu. Siirt-Eruh karayolu ulaşıma kapandı.