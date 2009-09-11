Sel, hayvan barınağında dram yaşattı

Bahçeşehir’de hayvan barınağında bulunan yaklaşık 265 kedi ve köpekten 130’u yaşanan sel felaketi sonrasında telef oldu. Olayı duyup, barınağa gelen hayvanseverler, balçık içerisinde bulunan ve hayatta kalmayı başarabilen hayvanları kurtarmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen yetkililerden yardım alamayan hayvanseverler onlarca terkedilmiş köpeği çamur deryası içerisinde kucaklayarak, güvenli yerlere nakletti.

135 köpek saplandıkları balçıktan kurtarıldı







İstanbul ve Trakya’da yaşanan sel felaketinde 32 vatandaşımız hayatını kaybederken, kötü durumdan hayvanlar da nasibini aldı. Bahçeşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında felaketin ardından onlarca köpek sel sularına kapıldı. Yaşanan felakette 265 hayvandan 130’u telef oldu. Hayatta kalan şanslı 135 köpek ise balçığa saplandı. İlgisiz kalan köpekler, sağnak yağış sonrasında 2 gün insanlardan gelecek yardımı bekledi.

Hayvanseverler balçıkta yürüdü

Sokak hayvanlarının çok zor durumda olduğunu internetteki forumlardan ve paylaşım sitelerinden öğrenen hayvanseverler kısa süre içerisinde bir araya geldi. Yaklaşık 15 hayvansever yaşam mücadelesi veren ve balçık arasında bulunan hayvanları kurtarmak için harekete geçti. 1 kilometre balçık arasında yürüdükten sonra barınağa ulaşan bu insanlar, olay yerine geldiklerinde korkunç manzara ile karşılaştılar. Aralarında yavru hayvanların da bulunduğu 130 kedi ve köpeğin öldüğünü tespit eden hayvanseverler, ölü hayvanların leşlerini çuvallara koydular. Hayatta kalmayı başarabilmiş hayvanların birçoğunun hastalandığını tespit eden hayvanseverler, bu hayvanları saplandıkları balçıktan güçlükle çıkardı. Yaşları 18 ile 50 arasında olan çoğu genç yaşlarda olduğu gözlenen bu yardımsever insanlar, köpekleri yürüterek nakil araçlarının yanına götürmeye çalıştı. Özellikle hasta hayvanlar yürüyemeyince diz boyunda balçığa çizmesiz giren genç kızlar hayvanları kucaklarına aldı. Diz boyu çamur içinde uzun bir süre başka bir barınağa nakledilecek köpekleri taşıyan hayvan severler, yaklaşık 1 kilometre köpekleri taşıdılar. Kapalı kasa kamyona konulan köpeklerin yerleştirilmesi esnasında da birçok sorun yaşandı. Köpeklerden biri kamyona konulması sırasında diğer köpekler çıkmak isteyince, gönüllü ve görevliler zor anlar yaşadı. Kamyonun kapısı dışarı çıkmak isteyen hayvanlara karşı güçlükle kapatıldı.

Hayvanlara yardım eden bu 15 kişinin hiçbir derneğe üye olmadığını belirten Selen Ağır, yaklaşık 6 saattir barınakta bulunmasına rağmen yetkililerden yardım istediklerini, ancak resmi makamların kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Ellerinden gelen yardımı yaptıklarını vurgulayan Ağır, "İnsan gücüyle biz fazla hayvan taşıyamayız. 2,5 saat sonra kuvvetli yağmur bekleniyor. Eğer yağmur yağıp sel olursa buradaki hayatta kalmış hayvanlarla birlikte biz de yaşamımızı yitirebiliriz" dedi.

130 hayvan telef oldu

Barınakta selden önce 265 hayvanın barındığını dile getiren Koray Öztaş, 30 köpeğin selde boğularak, toplamda ise 130 hayvanın telef olduğunu açıkladı. Sel esnasında barınağa su bastığını ve birçok hayvanın oluşan balçıkta öldüğünü aktaran Öztaş, birçok hayvanın korkudan barınağın çatısına çıktığını belirtti. Felaketin boyutuna dikkat çeken Öztaş, "Şu anda yürüdüğünüz yolda, çamurların arasında bile ölü köpekler olabilir" ifadelerini kullandı.

"Çamur içerisinden onlarca köpek çıkarttık"

Hayvanlara yardım eden 15 kişinin Facebook’tan ve internetteki forumlardan tanışıp, buraya geldiğini söyleyen Romina Bursalı, "Ne bir yetkiliden ne de bir belediyeden yardım gördük. Dün gece çamur içerisinden onlarca ölü köpek çıkardık. Hayvanların kilitli bulunduğu barınağın kapılarını kırıp, hasta hayvanları dışarı çıkarttık. Yaklaşık 30 kedi vardı. Biz ancak 4’ünü kurtarabildik. Gerisi öldü" şeklinde konuştu.

Kamyonlara konulan hayatta kalmış köpekler daha sonra Yedikule’deki hayvan barınağına nakledildi.