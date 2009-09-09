Sel felaketi İstanbul'da 26 can aldı

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GÜLER: DAHA BÜYÜK ACILARLA KARŞILAŞABİLİRDİK

ÇEVRE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: ALINACAK ÖNLEM YOK

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İSTANBUL'DA YAĞMA BAŞLADI!

7 kadın sel sularında hayatını kaybetti

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Sel felaketinin en çok etkilediği bölge İkitelli TIR garajı oldı. Yükeselen sularlarla birçok TIR devrdildi. Bir kısmı da suyun şiddettiyle sürüklenmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren facia bölgesi haline gelen TIR garajında 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Garajdaki tüm araçlar kullanılamaz hale geldi, sel suları arasında çok sayıda hayvan da telef oldu.Bağcılar'da servis minibüsünden inerken sel sularına kapılan 7 kadın da hayatını kaybetti.İkitelli-Halkalı sapağında, tekstil atölyesi çalışanlarını taşıyan bir minibüs, sel suları arasında mahsur kaldı. Servis minibüsü yolcusu 10 kadın, araçtan inmeye çalışırken sel sularına kapıldı.Sel sularına kapılan kadınlardan 3'ü ekiplerce kurtarıldı, diğerleri sele kapılarak kayboldu. Daha sonra 7 kadının cesedine ulaşıldı ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeye alındı.İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları, askeri kurtarma ekiplerinin de desteğiyle sürdürülüyor.İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Çakmak, sel baskının yaşandığı Basın Ekspres yolundaki arama kurtarma çalışmalarına 4 askeri helikopter ve 8 arama kurtarma botunun katıldığını, bot sayısının 1 saat içinde 30'a çıkarılacağını bildirdi.İnsanların çaresizlik içinde olduklarının görüldüğünü belirten Çakmak, vatandaşlardan kendilerine ulaşılıncaya kadar kendi güvenliklerini sağlamaya gayret etmelerini istedi.Çakmak, ''Biz de Afet Koordinasyon Merkezi'nde ekipleri yönlendirme çalışmalarımızı aldığımız bilgiler doğrultusunda sürdürüyoruz'' dedi.Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan ve Başakşehir ile İkitelli'yi TEM Otoyolu'na bağlayan yollarda biriken sel sularında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle kurtarılmaya çalışılırken, sel sularının tahliye işlemleri de sürüyor.TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu'nda sel sularının sürüklediği taşlar da trafikte aksamalara yol açıyor.Sabah saatlerinde İkitelli Basın Ekspres yolunda aşırı yağışın getirdiği sel nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araçların içindekileriyle sürüklendiği gözlendi.Sivil savunma ekipleri botlarla araçlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor. İtfaiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılıyor.Atatürk Havalimanı'na giden İkitelli Basın Ekspres yolu sel sularıyla doldu. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Başakşehir ilçesinin ara yollara büyük ölçüde kapandı. İlçeye bağlantı sağlayan yollarda ulaşım aksıyor. Ara sokakların sel sularıyla doldu.Ayamama ve Tavukçu derelerinin yağış nedeniyle taştığı gözlenirken dere yakınlarındaki bir binanın yıkıldığı bildirildi.Yeni Bosna'daki bazı fabrikaları da su bastığı bildirildi. Fabrikalardaki bazı eşyaların suyla birlikte çevreye yayıldığı gözlendi.Başakşehir girişindeki bir tır garajındaki araçlar, suya kapılarak havalimanına gidiş yolunu kapadı.İSTOÇ yanyolda bulunan tır garajındaki araçlar, sele kapılarak havalimanına gidiş yolunu tamamen kapadı. Göl haline gelen yolda, bazı hususi araçlar da sele kapıldı.Tır garajında bulunan sürücü ve çalışanlarda suya kapılarak kayboldu. Bu kişilerden bir kişinin cesedi daha sonra bulundu. Diğerlerini arama çalışmaları sürerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri botlarla 4 kişiyi kurtardı. Sel nedeniyle ağaçlara çıkan 3 kişiyi de kurtarma çalışmaları sürüyor.